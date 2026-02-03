Tak Skrzynecka wyglądała ponad 30 lat temu. To nagranie to hit

Katarzyna Skrzynecka to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich artystek. Jej posty w social mediach zawsze wywołują niemałe poruszenie wśród fanów. Tym razem jednak nagranie z jej udziałem trafiło na instagramowy profil "Tele Nostaliga" i stało się hitem. Wszystko przez to, że na krótkim materiale możemy zobaczyć zaledwie 19-letnią Katarzynę Skrzynecką.

Katarzyna Skrzynecka w wieku 19 lat. Tak wtedy wyglądała

"19-letnia Katarzyna Skrzynecka udziela wywiadu dla sieradzkiej telewizji osiedlowej (1991)" - czytamy w opisie na materiale wideo. Na nagraniu możemy zobaczyć za to Katarzynę Skrzynecką, która dopiero zaczynała swoją artystyczną przygodę i krótko prezentowała się przed kamerą.

- Nazywam się Kasia Skrzynecka. Mam 19 lat i jestem świeżo upieczoną studentką drugiego roku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Skończyłam szkołę muzyczną w klasie fortepianu i szkołę muzyczną II stopnia na wydziale wokalnym i zobaczymy, co ze mnie dalej wyrośnie - słyszymy. Nie da się ukryć, że Katarzyna Skrzynecka dalej jest wierna swojemu wizerunkowi. Zarówno 35 lat temu, jak i teraz ma ten sam kolor włosów i często stawia na naturalne loki.

Fani pieją z zachwytu. Tak skomentowali archiwalne nagranie Katarzyny Skrzyneckiej

Nie da się ukryć, że nagranie wywołało poruszenie i lawinę komentarzy wśród oczarowanych fanów. "Sympatyczna do tej pory", "Jedna z najpiękniejszych polskich aktorek", "Ale fajnie o sobie myślała. Zamiast zadzierać nosa i czuć się piękna i kompletna po wyrobieniu dyplomów, to powiedziała z rozbrajającą szczerością, że dopiero co wystartowała", "Jaka wtedy była fajna" - pisali.

Nie zabrakło jednak również złośliwych wypowiedzi. Jedna z internautek stwierdziła, że aktorka mimo młodego wieku wyglądała znacznie dojrzalej. "Bardzo ładna kobieta, ale wyglądała poważnie na swój wiek, jak obecne 30-latki". Inni żartowali, że to kwestia dzisiejszych filtrów, pojawiły się też głosy, że w tamtych czasach ludzie wyglądali znacznie poważniej niż obecnie. Wśród komentarzy można też zobaczyć wypowiedź Olgi Borys, gwiazdy "Lokatorów". "Jakaś ty cudowna" - napisała.