Edyta Pazura zdradziła sekret sylwetki. Tych produktów unika

Edyta Pazura prężnie działa w mediach społecznościowych. Nie tak dawno na jej instagramowym profilu pojawiły się kadry z wakacji, które zachwyciły internautów. Obserwatorzy zwracali uwagę na nienaganną sylwetkę celebrytki. "Piękna forma, gratuluję", "Chciałabym mieć taki brzuch", "Pięknie wyglądasz", "Gratuluję formy" - czytamy w sekcji komentarzy.

Edyta Pazura wprost o ćwiczeniach. Tak dba o sylwetkę. "Nie objadam się"

Edyta Pazura zorganizowała sesję Q&A na InstaStories. Jedno z pytań dotyczyło jej sylwetki. "Jak ćwiczyć, by schudnąć i wyrzeźbić mięśnie jak Ty?" - czytamy. Celebrytka wyjawiła, że aktywność fizyczna sprawia jej przyjemność. "Ja ćwiczę, bo bardzo to lubię. Nie zwracam uwagi na mięśnie, ale fajnie, że widać efekty moich ćwiczeń. Nigdy też się nie odchudzałam, bo traktuję jedzenie jak paliwo dla mojego organizmu" - czytamy. Jak wygląda dieta Edyty Pazury? "Nie objadam się, nie przejadam, nie zajadam słodyczami czy niezdrowymi przekąskami. Unikam przetworzonej żywności, ale nie dla szczupłej sylwetki, a po prostu dla mojego zdrowia i dobrego samopoczucia" - napisała.

Podczas sesji Q&A Edyta Pazura wspomniała także o ulubionych formach aktywności. Jedna z nich może zaskoczyć. "Kocham skakać na skakance i chciałabym, aby jak najwięcej ludzi też pokochało tę aktywność" - czytamy. Po kadry z InstaStories celebrytki zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Edyta Pazura świętowała urodziny. "Mam najwspanialszych na świecie..."

18 stycznia Edyta Pazura obchodziła 38. urodziny. Celebrytka przyznała, że jest bardzo zadowolona ze swojego życia. "Wchodzę w najpiękniejsze lata swojego życia. Świadoma siebie, swojej wartość oraz wierna własnym granicom. Zawodowo tworzę zapachy, które stają się częścią czyjegoś świata i to jest moje spełnienie. Zbudowałam swoją niezależność finansową, kreatywną i emocjonalną. Spełniam się każdego dnia, budując życie na własnych zasadach" - pisała. Doceniła także swoich bliskich. "Od 38 lat mam najwspanialszych na świecie rodziców oraz braci i to oznacza również, że połowę tego życia, czyli 19 lat spędziłam z moim mężem. Połowa mojego życia obok człowieka, z którym przeszłam przez wszystko: wzloty, upadki, szalone decyzje, marzenia i codzienność" - podsumowała.