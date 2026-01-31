Powrót na stronę główną

Jan Wieczorkowski przeszedł przeszczep włosów. Tak wygląda po prawie roku
Jan Wieczorkowski dołączył do grona gwiazd, które poddały się przeszczepowi włosów. Aktor nie ukrywa, że jest bardzo zadowolony z efektów zabiegu.
Jan Wieczorkowski
Choć utarło się, że klientkami gabinetów specjalistów medycyny estetycznej są zazwyczaj kobiety, panowie również korzystają z tego typu usług. Szczególnie popularnym zabiegiem wśród mężczyzn jest przeszczep włosów. Wiele osób poddających się temu zabiegowi wyjeżdża do Turcji, oddając się w ręce tamtejszych lekarzy. Niektórzy wybierają jednak polskich specjalistów. Z takiego rozwiązania skorzystał Jan Wieczorkowski. Aktor pokazał, jak wygląda po niemal roku od wykonania zabiegu.

Jan Wieczorkowski przeszedł przeszczep włosów. Pokazał efekty zabiegu

Jan Wieczorkowski zdecydował się zagęścić swoją czuprynę i poddał się przeszczepowi włosów. Od zabiegu minął niemal rok. W październiku aktor udał się na wizytę kontrolną, aby specjalistka sprawdziła efekty. Nagranie trafiło do mediów społecznościowych. "Rezultat przeszczepu włosów nie pojawia się z dnia na dzień. Wymaga cierpliwości pacjenta i stosowania się do zaleceń, aby po kilku miesiącach móc dostrzec pierwsze (bardzo satysfakcjonujące!) efekty – czytamy na facebookowym profilu kliniki Dr Turowski.

Widzę znaczną poprawę, widać zagęszczenie i jeszcze jest mi milej, jak bliscy mi mówią ‘co ty masz takie gęste włosy’. Ja mówię ‘no, okej, czyli wszystko jest w porządku’ 

- chwalił efekty zabiegu Wieczorkowski. - Z kolegą ostatnio się skonsultowałem, który też to robił i stwierdziliśmy, że podobamy się sobie i jesteśmy zadowoleni - dodał. Ostatnio pokazał natomiast, jak wygląda niemal rok po zabiegu. W opublikowanym przez aktora instagramowym nagraniu widzimy, że dziś cieszy się bujnymi włosami.

Janowi Wieczorkowskiemu zależało na naturalnym efekcie. "Myślę, że bym się nie odnalazł w lustrze"

Aktor podkreślił też, że zależało mu na zachowaniu naturalnej, dość wysokiej linii włosów. - Nie chciałem przegiąć. Całe życie miałem lekkie zakola i dosyć wysokie czoło, jak mi zawsze moja mama mówiła, a tu nagle miałem zmniejszyć? Myślę, że bym się nie odnalazł w lustrze. Chciałem po prostu delikatnie zmniejszyć te zakola, wrócić do takich, jakie miałem od zawsze, czyli takie naturalne - tłumaczył w nagraniu opublikowanym na TikToku kliniki. ZOBACZ TEŻ: Był największym przystojniakiem polskiego kina. Dziś wiedzie spokojne życie

 

