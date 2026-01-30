Aleksandra Żebrowska to żona Michała Żebrowskiego, z którym doczekała się czwórki dzieci. Zawodowo spełnia się jako gwiazda Instagrama i przedsiębiorczyni - jej marki są skierowane szczególnie do mam. O wszelkich nowościach informuje na Instagramie, na którym nie mogło zabraknąć ostatnio modnego "2016 challenge".

Zobacz wideo Żebrowska relacjonuje pobyt na Jamajce

Aleksandra Żebrowska z wyjątkowymi wspomnieniami. Internauci widzą w niej gwiazdę

W 2016 roku nie zabrakło w życiu Żebrowskiej wyjątkowych momentów. Eventy, relaks, tworzenie marki odzieżowej, siódma rocznica ślubu z mężem i spędzanie czasu z rodziną - między innymi te kadry ujrzały światło dzienne. Bez wątpienia można stwierdzić, że autorka posta wciąż wygląda promiennie. Jednak pod tymi zdjęciami nie brakuje porównań do jednej z najbardziej popularnych aktorek na świecie. Chodzi o gwiazdę "Seksu w wielkim mieście". "Na pierwszym zdjęciu jak SJP" (Sarah Jessica Parker - przyp. red), "Na początku, na pierwszy zdjęciu, pomyliłam cię z Carrie z 'Seksu w wielkim mieście'", "Pierwsze foto, myślałam, że to Carrie Bradshaw" - czytamy. Widzicie podobieństwo?



Inni z kolei docenili to, że jak zwykle widać w poście dystans do siebie. "Piękna, z poczuciem humoru", "O Jezusie, jak ja kocham tę waszą normalność", "Boska jesteś. Uwielbiam ten dystans do siebie", "Normalność i autentyczność, no i ten dystans", "Piękna i z humorem, zestaw idealny" - piszą inni użytkownicy Instagrama.

Aleksandra Żebrowska wyszła za Żebrowskiego w wieku 22 lat. "To był mój plan"

Zakochani obchodzą kolejne rocznice i widać, że ich miłość kwitnie z każdym rokiem. Razem wspierają się prywatnie i w biznesie, tworząc duet, który wzbudza zainteresowanie mediów. W dawnym wywiadzie Żebrowska wyznała, dlaczego w młodym wieku wyszła za znanego aktora. Została zapytana przez "Vivę!", czy miała jasną wizję na życie w wieku 22 lat. "Absolutnie nie. Na szczęście chyba! Michał mógł mieć… Wypadałoby pewnie, żeby on już coś planował, bo miał wtedy 37 lat. Ja byłam bardzo zakochana i chciałam stworzyć z Michałem rodzinę. To był mój plan" - przyznała w rozmowie Aleksandra Żebrowska.