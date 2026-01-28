Monika i Tomek Cieślik są uczestnikami kultowego programu "Rolnicy. Podlasie". W show małżonkowie pokazują swoją codzienność - życie i pracę w gospodarstwie w Pokaniewie. Cieślikowi są również bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Choć w programie widzowie przyzwyczaili się do obrazu Moniki w codziennym wydaniu - bez makijażu ze związanymi włosami, jej opublikowane, prywatne zdjęcia ich zaskoczyły.
Wśród zdjęć, które Cieślikowie publikują m.in. na Facebooku, możemy znaleźć fotografie ich rodziny, ze wspólnych wyjazdów, czy codziennego spędzania czasu w gospodarstwie. Monika postanowiła w mediach społecznościowych pokazać się również od całkiem innej strony. To właśnie na ich profilu widzowie "Rolnicy. Podlasie" mogli zobaczyć rolniczkę w pełnym makijażu, odświętnym stroju i wystylizowanej fryzurze.
Pod każdym postem, który zawiera fotografie takiej wersji Moniki, pojawia się wiele komentarzy fanów. Nie kryją oni zachwytu wyglądem kobiety. "Piękna, podoba mi się", "Cudownie Moniczko" - pisali internauci. Część z nich nie mogła jednak wyjść z podziwu, jak makijaż zmienił wizerunek uczestniczki show. Na grupie fanów "Rolnicy. Podlasie" także to komentowali. "Nie poznałabym cię", "To naprawdę ona?", "Zupełnie inna osoba, ale nadal piękna" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.
Przypomnijmy, że w swoim gospodarstwie Cieślikowie posiadają stado krów, dzięki którym zajmują się m.in. wyrobem serów. W wyemitowanym w 2024 roku odcinku programu, małżonkowie pokazali, jak przygotowują się do nawożenia terenu. Monika wyjawiła wówczas, że jest prawdziwą ekspertką w swoim fachu, gdyż posiada specjalistyczne wykształcenie.
- Ja skończyłam zootechnikę, dokładnie produkcję i marketing pasz przemysłowych. Jakieś wykształcenie rolnicze mam, więc orientuję się w temacie. Jak ktoś przyjeżdża, to nie siedzę i nie patrzę jak cielę na malowane wrota, tylko wiem, o czym do mnie ktoś coś mówi - powiedziała rolniczka, rozwiewając wszelkie wątpliwości w tym temacie.