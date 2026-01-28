Monika i Tomek Cieślik są uczestnikami kultowego programu "Rolnicy. Podlasie". W show małżonkowie pokazują swoją codzienność - życie i pracę w gospodarstwie w Pokaniewie. Cieślikowi są również bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Choć w programie widzowie przyzwyczaili się do obrazu Moniki w codziennym wydaniu - bez makijażu ze związanymi włosami, jej opublikowane, prywatne zdjęcia ich zaskoczyły.

Monika z "Rolnicy. Podlasie" zachwyca na zdjęciach. Internauci przecierali oczy

Wśród zdjęć, które Cieślikowie publikują m.in. na Facebooku, możemy znaleźć fotografie ich rodziny, ze wspólnych wyjazdów, czy codziennego spędzania czasu w gospodarstwie. Monika postanowiła w mediach społecznościowych pokazać się również od całkiem innej strony. To właśnie na ich profilu widzowie "Rolnicy. Podlasie" mogli zobaczyć rolniczkę w pełnym makijażu, odświętnym stroju i wystylizowanej fryzurze.

Pod każdym postem, który zawiera fotografie takiej wersji Moniki, pojawia się wiele komentarzy fanów. Nie kryją oni zachwytu wyglądem kobiety. "Piękna, podoba mi się", "Cudownie Moniczko" - pisali internauci. Część z nich nie mogła jednak wyjść z podziwu, jak makijaż zmienił wizerunek uczestniczki show. Na grupie fanów "Rolnicy. Podlasie" także to komentowali. "Nie poznałabym cię", "To naprawdę ona?", "Zupełnie inna osoba, ale nadal piękna" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Monika Cieślik wyjawiła, jakie ma wykształcenie. "Orientuję się w temacie"

Przypomnijmy, że w swoim gospodarstwie Cieślikowie posiadają stado krów, dzięki którym zajmują się m.in. wyrobem serów. W wyemitowanym w 2024 roku odcinku programu, małżonkowie pokazali, jak przygotowują się do nawożenia terenu. Monika wyjawiła wówczas, że jest prawdziwą ekspertką w swoim fachu, gdyż posiada specjalistyczne wykształcenie.

- Ja skończyłam zootechnikę, dokładnie produkcję i marketing pasz przemysłowych. Jakieś wykształcenie rolnicze mam, więc orientuję się w temacie. Jak ktoś przyjeżdża, to nie siedzę i nie patrzę jak cielę na malowane wrota, tylko wiem, o czym do mnie ktoś coś mówi - powiedziała rolniczka, rozwiewając wszelkie wątpliwości w tym temacie.