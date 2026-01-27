Małgorzata Rozenek-Majdan jest na świeczniku od lat. Jej działalność influencerska, społeczna i telewizyjna sprawiła, że mówi się o niej codziennie. W kalendarzu żony Radosława Majdana nie brakuje spotkań i kolejnych projektów z udziałem kamery. Oczywistym jest, że zawsze z tego względu musi być zadbana. Tę kwestię powierzyła ekspertom.

Małgorzata Rozenek-Majdan uwielbia pomagać. Sądzi, że swoją szczerością pomoże innym kobietom

Wygląd gwiazdy zmienił się na przestrzeni lat. Wielu jest zdania, że obecnie wygląda najlepiej w swoim życiu dzięki między innymi specjalistom od medycyny estetycznej. W rozmowie z Marzeną Rogalską wspomniała o tym, że nie każdego stać na szczerość na ten temat. - Dokładnie tak samo było z medycyną estetyczną. A jeżeli już ma być precyzyjnie — chirurgią plastyczną. Kiedy wiedziałam, że decydując się — zmiana, której dokonam, będzie zmianą zauważalną, wiedziałam to i wiedziałam, że nie ma takiej opcji, żeby ludzie nie zauważyli różnicy, bo nie po to to robię, żeby tej różnicy nie było widać. I wiedziałam, że z tego musi wyniknąć coś dobrego. Ja jestem po pierwsze bardzo zadowolona, po drugie służę też tak jak kiedyś byłam po prostu, i do tej pory jestem, infolinią dotyczącą in vitro i leczenia niepłodności - przekazała Rozenek-Majdan.

Prowadząca zauważyła, że obecnie ludzie zwracają się do gwiazdy nie tylko w sprawach związanych z ciążą. - Tak teraz jesteś infolinią dotyczącą chirurgii plastycznej - zauważyła Rogalska. Wtem Rozenek-Majdan wspomniała o misji. - I łączę ludzi. Bardzo to lubię. Pomagam innym w szukaniu specjalistów, w zastanawianiu się i to mi daje takie poczucie sprawczości - przekazała. Przypomnijmy, że tę misję realizuje w programie "Bez kompleksów".

Małgorzata Rozenek-Majdan pracuje z ekspertami. Towarzyszy przy ekstremalnych przemianach

Kolejne zainteresowanie Rozenek-Majdan znalazło miejsce w ofercie programowej TVN7. To właśnie ta stacja emituje "Bez kompleksów", gdzie gwiazda została prowadzącą. Razem z dr Markiem Szczytem i dr Michałem Nawrockim towarzyszy uczestniczkom w drodze o lepszą siebie. Rozmawia z nimi o kompleksach i pomaga zbudować pewność siebie, której pomagają zaawansowane zabiegi, jak na przykład naprawa uśmiechu lub wszczepienie implantów.