Trwa głosowanie miesięcznika "Press" na najlepszą okładkę 30-lecia. W 2008 roku trafiła na nią Anna Kalczyńska. Ujęcie sprzed 18 lat pojawiło się na jej instagramowym profilu. W obszernym wpisie dziennikarka wróciła wspomnieniami do tego wyjątkowego czasu.

Anna Kalczyńska na okładce "Press". "Miła pamiątka z gwiazdkami wokół oka"

Dziś Anna Kalczyńska pracuje dla Telewizji Polskiej. Dziennikarka prowadzi programy "World News Tonight" i "Face to Face" na antenie TVP World. Z pewnością wiele osób pamięta, że Kalczyńska przez lata była wiązana z TVN24. To właśnie tam pracowała w 2008 roku. "Od sześciu lat, jestem autorką, wydawczynią i prowadzącą już trzeciej edycji programu informacyjnego na temat Unii Europejskiej "Tu Europa". Mimo że prowadzę też regularne serwisy informacyjne, jestem reporterką (także sejmową) a za chwilę w duecie z Łukaszem Grassem poprowadzę autorski program "Polska i Świat", branża kojarzy mnie z tematyką UE. Stąd taka okładka w Press. Miła pamiątka z gwiazdkami wokół oka" - wspominała we wpisie.

Na okładce widzimy Kalczyńską w krótkich, lekko podkręconych, ciemnych włosach. Najwięcej uwagi przyciąga jej makijaż. Jedno oko dziennikarki pomalowano na niebiesko i umieszczono na nim cztery złote gwiazdy. Fotografia przypadła do gustu jej obserwatorom. "I to jest make-up dla ciebie na dzisiaj! Go blue", "Piękne zdjęcie" - pisali. Znajdziecie je poniżej.

Anna Kalczyńska miała wypadek na nartach. Po zdarzeniu pokazała zdjęcia i dodała żartobliwy opis

Zaledwie kilka dni wcześniej Kalczyńska pochwaliła się zdjęciami z zimowego wypadu w Alpy. Niestety podczas wypoczynku doszło do małego wypadku. Na jednym z ujęć widzimy dziennikarkę z siwym okiem. Co się stało? "Drogie narciarki i snowboarderki! Pamiętajcie, że nie każda mama jest olimpijską mistrzynią we freestyle'u. Lekki upadek na rampie ostatniego dnia nart kosztował mnie (z początku niewinny) krwiak przy łuku brwiowym. Ale co! Raz się żyje! Do wesela się zagoi. Krysia spytała mnie tylko: 'Mamo, czy masz jakieś eventy w najbliższym czasie?'" - pisała żartobliwie na Instagramie.