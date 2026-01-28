Katarzyna Glinka od lat zachwyca w najpopularniejszych polskich produkcjach. Widzowie znają ją z takich hitów jak "Barwy szczęścia", "Wkręceni" czy "Och, Karol 2". 48-latka od lat angażuje się także w działania charytatywne, o których często opowiada na swoim instagramowym profilu. Glince udało się tam zgromadzić ponad 300 tys. obserwujących. Aktorka chętnie dzieli się również z fankami tajemnicami swojej pielęgnacji. Ci, którzy ją obserwują, są zachwyceni jej formą. Co sprawia, że tak świetnie wygląda?

Katarzyna Glinka przykłada ogromną wagę do swojego zdrowia. Jak wygląda jej pielęgnacja?

W materiale stworzonym przy współpracy z magazynem "Gala" aktorka zdradziła, jak wygląda jej poranna pielęgnacja. Okazuje się, że sukces tkwi w prostocie. "Nie używam dużej ilości detergentów, dlatego nie oczyszczam twarzy za pomocą płynów czy emulsji. Przemywam ją tylko wodą. Potem nakładam intensywnie nawilżający krem. I to wszystko" - tłumaczyła. Wieczorem poświęca skórze nieco więcej czasu. "Uważam, że podstawą pielęgnacji skóry jest oczyszczanie twarzy. Pilnuję, żeby starannie zmyć z niej wszystko, co nakładam na nią w ciągu dnia" - zaznaczyła.

Z uwagi na charakter pracy, aktorka często nosi mocny makijaż. Gdy tylko może, stara się go ograniczać do minimum. "Jeśli gdzieś wychodzę, nakładam dobry podkład i tuszuję rzęsy - nic więcej" - przyznała, dodając, że czasem delikatnie podkreśla kości policzkowe i usta.

Katarzyna Glinka jest w ciągłym ruchu. Sport odgrywa w jej życiu dużą rolę

W tym samym materiale aktorka przyznała, że gdy tylko ma trochę wolnego czasu, stara się go wykorzystać w sposób, który przysłuży się jej zdrowiu. "Latem jeżdżę na rowerze, zimą na nartach, gram też w tenisa i squasha" - mówiła w "Gali". Jeśli chodzi o dietę, to podchodzi do niej bardzo racjonalnie. Dominują w niej przede wszystkim warzywa, ryby, owoce i orzechy, choć nie odmawia sobie słodkich przyjemności. Najbardziej lubi świeżo wyciskane soki. "Są jednym z moich posiłków" - zaznaczyła. Jakiś czas temu zmieniła nawyki żywieniowe i zaczęła jeść pięć posiłków dziennie. "Trzymam się tego, bo wtedy lepiej się czuję. Kiedyś nie jadłam śniadań, teraz nie wyobrażam sobie początku dnia bez tego posiłku. Jest to najczęściej jogurt z płatkami i owocami. Jeśli akurat mam ochotę na coś słodkiego, dodaję miód" - zdradziła.