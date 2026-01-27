Roksana Węgiel pokazała zdjęcie w blond włosach. Ekspert dosadnie podsumował

Roksana Węgiel to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w Polsce. Jej kariera rozpoczęła się od występu w programie "The Voice Kids". Nieodłączną częścią życia Węgiel są kostiumy sceniczne, a także różne fryzury. W 2021 roku zaskoczyła metamorfozą włosów. Przez jakiś czas nosiła blond pasma, jednak ostatecznie wróciła do brązowego koloru. Czy ma w planach kolejne zmiany?

Roksana Węgiel postawiła sprawę jasno. Nie ma zamiaru wracać do blondu. Fryzjer gwiazd przyznał jej rację

Podczas sesji Q&A Roksana Węgiel została zapytana o to, czy planuje kiedyś wrócić do blondu. Wokalistka pokazała archiwalne zdjęcie w rozjaśnianych włosach. Jak się okazuje, nie wspomina najlepiej tej metamorfozy. "No zobaczcie, dramat. Wyglądałam jak inny człowiek. Totalnie mi to nie pasowało. O niee, dziękuję, ale chyba wolę swój naturalny kolor" - odparła Roksana Węgiel. Chcecie zobaczyć piosenkarkę w blond włosach? W naszej galerii zdjęć znajdziecie kadr z jej InstaStories oraz zdjęcia z 2021 roku.

Archiwalne zdjęcia Roksany miał okazję przejrzeć również stylista fryzur Piotr Sierpiński. W rozmowie z Plotkiem przyznał, że zgadza się z piosenkarką w 100 procentach. "Ten 'stary blond' po prostu ją zjadał. Zamiast podkreślić oczy i rysy, robił odwrotnie, cera szła na pierwszy plan, pojawiała się różowo-czerwona poświata i całość wyglądała ciężej, mniej świeżo. Roksana ma urodę, która kocha kontrast, ciemniejsze włosy robią jej ramę i nagle wszystko jest na swoim miejscu" - tłumaczył. Sierpiński zauważył również, że blond sam w sobie nie jest problemem. Problemem jest "zły blond". "Jeśli kiedykolwiek ma wracać w jaśniejsze tony, to tylko chłodniej i ciemniej, w kierunku bronde, ciemnego beżu, popielu, z mocniejszym cieniem u nasady. Żadnych złotych, jasnych 'plandek', bo to dodaje lat i gasi. Dobra koloryzacja ma pracować na twarz, podbijać atuty i zostawiać wrażenie spójnej, naturalnej świeżości" - dodał na koniec.

Roksana Węgiel wprost o pewności siebie. Takie ma metody

Inna internautka dopytywała Roksanę Węgiel o jej pewność siebie. "Jak ją zbudować? Zawsze ją masz?" - czytamy. Wokalistka postanowiła podzielić się z użytkowniczkami swoimi przemyśleniami. "Jak zbudować pewność siebie? Myślę, że buduje się ją całe życie. Nie ma na to recepty. Na pewno warto zadbać o poczucie własnej wartości. Zaakceptować siebie. Ja też się tego uczę każdego dnia. Myślę, że powinniśmy bardziej się doceniać. Po prostu polubić siebie. Takim jakim się jest" - napisała Roksana Węgiel na InstaStories.

Wokalistka zaznaczyła, że jej również zdarzają się gorsze chwile. Jak sobie z nimi radzi? "U mnie są lepsze i gorsze momenty, zazwyczaj tych gorszych po prostu nie pokazuję. Fake it till u make it! [Udawaj, aż to stanie się prawdą - przyp.red.]. To jest dobry tip na zrobienie wrażenia osoby pewnej siebie. Uwierzcie, nie zawsze emanuję ogromną pewnością siebie, ale jak muszę, to po prostu udaję" - skwitowała.