Joanna Liszowska od wielu lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. Popularność zapewniły jej role w hitowych serialach, takich jak: "Na dobre i na złe" oraz "Przyjaciółki". Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat aktorka wystąpiła również w licznych produkcjach filmowych, w tym m.in. "Nie kłam, kochanie", "Kobiety bez wstydu", "Całe szczęście" czy "Swingersi". Liszowska chętnie pojawiała się także w programach rozrywkowych. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio pokazała się w naturalnej odsłonie na kadrach z wakacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Wciąż czepiają się Gabor za usta i rzęsy. „My to w Polsce normalizujemy"

Joanna Liszowska nadaje z wakacji. Pokazała się w naturalnej odsłonie

Joanna Liszowska na początku stycznia 2026 roku postanowiła wybrać się na wakacje. Na jej profilu na Instagramie, który obserwuje 220 tysięcy fanów, pojawił się filmik z wyjazdu. 47-latka pokazała się bez makijażu. "Hello! Tak. Wiem. Mało ostatnio tu zaglądam do was... Ale cóż powiedzieć.. Tak rozpoczęłam 2026, więc leżę i rozmyślam jak to zrobić, by kontynuować przez cały rok ten wspaniale obrany kierunek. Przesyłam wam dużo ciepła" - napisała w opisie. Fani byli zachwyceni jej naturalnym wyglądem. "Wow, ślicznie", "Przepięknie pani Joasiu, niech pani wypoczywa, Miss Bogini", "Błogi stan", "No i wszyscy się zakochali w pani" - czytamy pod postem Liszowskiej.

Zdjęcia w naszej galerii.Otwórz galerię

Joanna Liszowska widzi się na Eurowizji? "Nigdy nie mów nigdy"

W wywiadzie z Plotkiem Joanna Liszowska wypowiedziała się na temat jej muzycznych inspiracji. Aktorka wyznała, że dla niej liczą się przede wszystkim emocje. - Ja myślę, że jakbym została zapytana, jakiego rodzaju muzyki słucham, to ja nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Ja mogę odpowiedzieć: wszystko, co mnie porusza - podkreśliła. W trakcie rozmowy padło również pytanie o potencjalny udział Liszowskiej w Eurowizji. Aktorka dała do zrozumienia, że nie jest to wykluczone. - W ogóle się nad tym nie zastanawiam, szczerze mówiąc. Nie jest to w pakiecie moich rozważań, ale życie toczy się dalej i zawsze może nas zaskoczyć. (...) Nigdy nie mów nigdy - powiedziała. ZOBACZ TEŻ: Joanna Liszowska zmieniła wygląd i zaczęły się pytania o nową miłość. Wyznała prawdę