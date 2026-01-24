Christina Aguilera przeszła kolejną metamorfozę. Fani nie mogą jej rozpoznać! "Kto to jest?"

Christina Aguilera to jedna z największych gwiazd branży muzycznej. Artystka chętnie eksperymentuje z wizerunkiem, co rusz zaskakując fanów kolejnymi metamorfozami fryzury czy ubioru. Piosenkarka pojawiła się w Paryżu z okazji Tygodnia mody. Towarzyszył jej narzeczony, Matthew Rurtler. Para zaręczona jest już od ponad dekady. Wokalistka przyciągnęła uwagę, a internauci nie kryją zaskoczenia. Twierdzą, że trudno ją rozpoznać.

REKLAMA

Zobacz wideo Aneta Zając o swojej metamorfozie. "Zaczęłam się czuć gorzej psychicznie"

Christina Aguilera na Tygodniu Mody w Paryżu. Fani są w szoku. Nie rozpoznają artystki

O wyglądzie Christiny Aguilery rozprawia się od dłuższego czasu. Niektórzy zarzucają jej, że stosowała popularny lek na cukrzycę, który wspomaga odchudzanie. Sama gwiazda nie przejmowała się tymi komentarzami. "Mam już tyle lat, że po prostu nie obchodzi mnie, co myślicie. Nie biorę tego do siebie" - stwierdziła wokalistka w rozmowie z magazynem "Glamour". Fani przyglądają się przemianom Aguilery, która pojawiła się 22 stycznia na Le Gala des Pièces Jaunes. W sieci nie zabrakło nagrań z czerwonego dywanu. To, na którym widać piosenkarkę, od razu wzbudziło emocje.

Internauci nie kryli zaskoczenia, widząc gwiazdę. Twierdzili, że jej nie poznali. "Ten lifting ust był zbyt mocny", "Robi wszystko, co w jej mocy, by zachować młodość tak długo, jak to możliwe", "To nie jest Christina...", "Kto to jest?" - pisali pod jednym z nagrań. Inni uważali, że Aguilera wygląda pięknie. "Bez wątpienia najpiękniejsza gwiazda popu swojego pokolenia", "Jak zawsze piękna" - pisali zachwyceni.

Christina Aguilera zaręczyła się w walentynki. Ze ślubem czeka już od lat

W 2005 roku Aguilera wyszła za Jordana Bratmana, z którym doczekała się syna Maxa Lirona. Ich małżeństwo nie przetrwało i do rozwodu doszło sześć lat później. O relacji piosenkarki z Matthew Rurtlerem, którego poznała na planie "Burleski" w 2010 roku, rozpisywały się media. Zakochani zaręczyli się 14 lutego 2014 roku, a w sierpniu na świat przyszła ich córka Summer Rain. Do dziś para nie zdecydowała się na sformalizowanie związku. Sama gwiazda podkreśla, że nie spieszy się z ustalaniem daty ślubu. W rozmowie z "People" wyjaśniła, że obecnie skupia się na rodzinie i pracy.