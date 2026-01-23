Nigella Lawson od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy brytyjskiej telewizji kulinarnej. Charyzmatyczna 66-latka zdobyła serca widzów programami takimi jak "Nigella gryzie" czy "Wieczne lato z Nigellą", w których łączyła klasyczne smaki z nowoczesnym podejściem do gotowania. Ponadto, na swoim koncie ma kilka bestsellerowych książek oraz sesję na okładce kultowego "Vogue'a". Z medialnych doniesień wynika, że znów będzie można oglądać ją w telewizji.
W ostatnich latach Nigella Lawson rzadziej pojawiała się w medialnych nagłówkach. Co prawda w 2020 roku wróciła na ekrany z programem "Nigella: Gotuj, jedz, powtórz", jednak produkcja doczekała się tylko jednego sezonu. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że Brytyjka znów szykuje się do dużego powrotu. Jak informuje "The Sun", Lawson ma zastąpić Prue Leith w popularnym formacie "Wielkie brytyjskie wypieki". "Nigella jest rozpoznawalna na całym świecie i jest wspaniała w zadziorne żarciki, które są synonimem 'Bake Off'" - zdradził informator tabloidu. "Prue była wspaniała, ale Nigella będzie pewnym hitem. Rozmowy kontraktowe są w końcowej fazie" - zapewnił.
Nowa praca w telewizji to nie jedyna zmiana w życiu Nigelli. Kilka lat temu prezenterka przeszła imponującą metamorfozę i zgubiła około 20 kilogramów. Jak podkreślają media, nie była to zasługa restrykcyjnych diet. Lawson postawiła na prostsze rozwiązania - ograniczyła podjadanie, zaczęła więcej się ruszać, a jej ulubioną formą aktywności stała się joga. Jak teraz wygląda? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii:
Choć zawodowo Nigella Lawson odnosiła ogromne sukcesy, jej życie prywatne przez pewien czas było tematem medialnej burzy. Ponad dekadę temu do opinii publicznej trafiły wstrząsające zdjęcia z udziałem jej ówczesnego męża, Charlesa Saatchiego. Sprawa zakończyła się szybkim rozwodem - rozprawa trwała zaledwie 70 sekund, jednak towarzyszyło jej głośne i nieprzyjemne "pranie brudów" na oczach całego świata.