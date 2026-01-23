Nigella Lawson od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy brytyjskiej telewizji kulinarnej. Charyzmatyczna 66-latka zdobyła serca widzów programami takimi jak "Nigella gryzie" czy "Wieczne lato z Nigellą", w których łączyła klasyczne smaki z nowoczesnym podejściem do gotowania. Ponadto, na swoim koncie ma kilka bestsellerowych książek oraz sesję na okładce kultowego "Vogue'a". Z medialnych doniesień wynika, że znów będzie można oglądać ją w telewizji.

W ostatnich latach Nigella Lawson rzadziej pojawiała się w medialnych nagłówkach. Co prawda w 2020 roku wróciła na ekrany z programem "Nigella: Gotuj, jedz, powtórz", jednak produkcja doczekała się tylko jednego sezonu. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że Brytyjka znów szykuje się do dużego powrotu. Jak informuje "The Sun", Lawson ma zastąpić Prue Leith w popularnym formacie "Wielkie brytyjskie wypieki". "Nigella jest rozpoznawalna na całym świecie i jest wspaniała w zadziorne żarciki, które są synonimem 'Bake Off'" - zdradził informator tabloidu. "Prue była wspaniała, ale Nigella będzie pewnym hitem. Rozmowy kontraktowe są w końcowej fazie" - zapewnił.

Nowa praca w telewizji to nie jedyna zmiana w życiu Nigelli. Kilka lat temu prezenterka przeszła imponującą metamorfozę i zgubiła około 20 kilogramów. Jak podkreślają media, nie była to zasługa restrykcyjnych diet. Lawson postawiła na prostsze rozwiązania - ograniczyła podjadanie, zaczęła więcej się ruszać, a jej ulubioną formą aktywności stała się joga. Jak teraz wygląda? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii:

Nigella Lawson przeżyła koszmar. O jej burzliwym rozwodzie mówili wszyscy

Choć zawodowo Nigella Lawson odnosiła ogromne sukcesy, jej życie prywatne przez pewien czas było tematem medialnej burzy. Ponad dekadę temu do opinii publicznej trafiły wstrząsające zdjęcia z udziałem jej ówczesnego męża, Charlesa Saatchiego. Sprawa zakończyła się szybkim rozwodem - rozprawa trwała zaledwie 70 sekund, jednak towarzyszyło jej głośne i nieprzyjemne "pranie brudów" na oczach całego świata.