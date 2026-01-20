Magdalena Kumorek po raz kolejny udowodniła, że zmiany nie są jej obce. Aktorka 19 stycznia opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym pokazała swoją najnowszą metamorfozę. Fani gwiazdy znanej z serialu "Samo życie" doskonale pamiętają, że Kumorek ma na swoim koncie już kilka spektakularnych przemian wizerunkowych. Tym razem zdecydowała się na bardzo jasny blond.

Zobacz wideo Ewelina Flinta o nowej fryzurze, społeczności LGBTQ i krytycznych komentarzach

Magdalena Kumorek znowu zaskakuje. Pokazała kolejną metamorfozę

Magdalena Kumorek od lat nie boi się eksperymentować ze swoim wyglądem i traktuje zmiany jako formę osobistego doświadczenia, a nie jedynie element pracy zawodowej. Przypomnijmy, że w 2023 roku aktorka zaskoczyła wszystkich, publikując archiwalne zdjęcie, na którym miała ogoloną głowę na łyso. Jak wówczas wyznała, decyzja ta nie była związana z żadną rolą. Zrobiła to wyłącznie dla siebie - z ciekawości i potrzeby sprawdzenia, jak będzie się czuła i wyglądała bez włosów. "To było mocne, odświeżające doświadczenie, więc polecam. Prawda o sobie" - zachwalała wtedy swoją decyzję na Instagramie.

Ostatnio mogliśmy oglądać Magdalenę Kumorek w kolejnym, zaskakującym wydaniu - z dredami na głowie, które również wzbudziły spore zainteresowanie fanów. Teraz przyszedł czas na następną odsłonę wizerunku. Na instagramowym profilu aktorki 19 stycznia pojawiło się nagranie, na którym pokazała się w krótkich platynowych włosach.

Magdalena Kumorek dodała motywacyjny wpis. Wspomniała o zmianach w życiu

Magdalena Kumorek opatrzyła nagranie osobistym i refleksyjnym wpisem, w którym nawiązała do noworocznych postanowień i trudności związanych z wprowadzaniem zmian. "Nowy Rok - nowa(y) Taaa…znasz to zapewne. A już po chwili energia i zapał znikają, bo - i warto to sobie powiedzieć głośno - wprowadzanie zmian i nowych nawyków jest trudne. Ale nie niemożliwe. Warto zrobić to mądrze, 'z głową'" - przekazała. Kumorek podzieliła się także kilkoma poradami "Np. świadomie angażując wrodzone talenty i naturalne umiejętności. Z taką pomocą jest o wiele łatwiej. Zainteresowana? Zainteresowany? Świetnie! To działamy!" - dodała aktorka.