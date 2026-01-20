Magdalena Kumorek po raz kolejny udowodniła, że zmiany nie są jej obce. Aktorka 19 stycznia opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym pokazała swoją najnowszą metamorfozę. Fani gwiazdy znanej z serialu "Samo życie" doskonale pamiętają, że Kumorek ma na swoim koncie już kilka spektakularnych przemian wizerunkowych. Tym razem zdecydowała się na bardzo jasny blond.
Magdalena Kumorek od lat nie boi się eksperymentować ze swoim wyglądem i traktuje zmiany jako formę osobistego doświadczenia, a nie jedynie element pracy zawodowej. Przypomnijmy, że w 2023 roku aktorka zaskoczyła wszystkich, publikując archiwalne zdjęcie, na którym miała ogoloną głowę na łyso. Jak wówczas wyznała, decyzja ta nie była związana z żadną rolą. Zrobiła to wyłącznie dla siebie - z ciekawości i potrzeby sprawdzenia, jak będzie się czuła i wyglądała bez włosów. "To było mocne, odświeżające doświadczenie, więc polecam. Prawda o sobie" - zachwalała wtedy swoją decyzję na Instagramie.
Ostatnio mogliśmy oglądać Magdalenę Kumorek w kolejnym, zaskakującym wydaniu - z dredami na głowie, które również wzbudziły spore zainteresowanie fanów. Teraz przyszedł czas na następną odsłonę wizerunku. Na instagramowym profilu aktorki 19 stycznia pojawiło się nagranie, na którym pokazała się w krótkich platynowych włosach.
Magdalena Kumorek opatrzyła nagranie osobistym i refleksyjnym wpisem, w którym nawiązała do noworocznych postanowień i trudności związanych z wprowadzaniem zmian. "Nowy Rok - nowa(y) Taaa…znasz to zapewne. A już po chwili energia i zapał znikają, bo - i warto to sobie powiedzieć głośno - wprowadzanie zmian i nowych nawyków jest trudne. Ale nie niemożliwe. Warto zrobić to mądrze, 'z głową'" - przekazała. Kumorek podzieliła się także kilkoma poradami "Np. świadomie angażując wrodzone talenty i naturalne umiejętności. Z taką pomocą jest o wiele łatwiej. Zainteresowana? Zainteresowany? Świetnie! To działamy!" - dodała aktorka.