Małgorzata Socha to jedna z najbardziej znanych aktorek. Gwiazda nieustannie zachwyca - dba o siebie holistycznie, co widać po jej skórze i sylwetce. Skupimy się szczególnie na twarzy aktorki, ponieważ sama zainteresowana pokazała na Instagramie nocną rutynę pielęgnacyjną.

Małgorzata Socha olśniewa bez makijażu. Cera jak u dziecka!

"Pokażę wam, jak wygląda moja nocna pielęgnacja. Noc to moment, w którym skóra wraca do siebie. Bez pośpiechu. Bez bodźców" - opisała aktorka w najnowszej rolce na Instagramie. Zaznaczyła, że korzysta z produktów takich jak pianka do mycia, mgiełka do twarzy, serum, krem pod oczy oraz krem na noc. Widać, że Socha cieszy się blaskiem na twarzy oraz gładką skórą pod oczami, która u wielu bywa problematyczna.

Fani aktorki od razu pośpieszyli z komplementami. "Oby natura była dla mnie tak łaskawa jak dla ciebie, wyglądasz przepięknie i bardzo naturalnie", "Śliczna kobieta", "Wyglądasz na maks 30 lat! Ciekawi mnie, czy i jakie zabiegi robisz na twarz... Praktycznie nie masz zmarszczek", "Gosia nadal cudna i naturalna. To spojrzenie twoje", "Cudna i naturalna uwielbiam", "Ale pani fajna i ładna. Nie da się pani nie lubić" - czytamy zachwyty w komentarzach.

Małgorzata Socha odwiedziła specjalistkę. Efekt ją trochę przeraził

Z pewnością sekretem doskonałej cery Sochy jest nie tylko pielęgnacja w domu, ale i wizyty u ekspertów od medycyny estetycznej. Stawia jednak na naturalny efekt i nie ingeruje w wygląd twarzy tak, jak robi to większość celebrytek. Jeden z dawnych zabiegów był bolesny i pozostawił po sobie ślady, o których aktorka mówiła z przerażeniem na InstaStories.

"Miałam dzisiaj przyjść, położyć się, miało być miło i przyjemnie, a było jak zawsze, czyli intensywnie. Nie wiem, czy dobrze to widzicie, w każdym razie jestem czerwona i opuchnięta. Kiedy będzie lepiej? Za dziesięć dni... Ale już jesteśmy po Halloween... coś ty mi zrobiła?" - opisała gwiazda. Nie wiemy jednak, na jaki zabieg postawiła znana aktorka.