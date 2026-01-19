18 stycznia Anita Sokołowska podzieliła się z fanami wyjątkowym nagraniem, które opublikowała na swoim instagramowym koncie. Aktorka zaprezentowała na nim proces swojej spektakularnej metamorfozy, którą przeszła pod okiem profesjonalistów.

Anita Sokołowska zachwyciła metamorfozą. Jasne odcienie odświeżyły jej wizerunek

Gwiazda, która przez lata przyzwyczaiła widzów do ciemniejszych tonów na głowie, tym razem zdecydowała się na znacznie jaśniejsze odcienie. Już od pierwszych sekund zamieszczonego w sieci wideo widać, że to nie jest zwykła wizyta u fryzjera, lecz początek prawdziwej przemiany.

Na nagraniu obserwujemy Anitę Sokołowską, która zasiada na fotelu fryzjerskim, a następnie… dzieje się magia. Kolejne ujęcia pokazują następujące po sobie etapy metamorfozy, aż do finałowego efektu, który wyraźnie odmienił jej wygląd. Jasne tony nadały aktorce promienności, świeżości i wyraźnej lekkości, podkreślając naturalną urodę gwiazdy. Zdjęcia znajdziecie poniżej:

Anita Sokołowska ma nowy kolor włosówOtwórz galerię

Anita Sokołowska pochwaliła się metamorfozą. Takich reakcji fanów się nie spodziewała

Nowy wizerunek Anity Sokołowskiej wywołał prawdziwą lawinę komentarzy. Pod nagraniem z metamorfozy szybko pojawiło się wiele reakcji, a fani aktorki chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Wiele osób zwracało uwagę na to, że widziało ją tego samego dnia w "Dzień dobry TVN" i… miało problem, by ją rozpoznać na ekranie. "Nie poznałam, bardzo ładnie, bardzo młodo", "Pięknie pani wygląda" czy "Ale młodo!" - pisali wielbiciele gwiazdy.

Nie brakowało też komplementów sugerujących, że jasny kolor odmłodził wizualnie gwiazdę. "Mega przemiana", "Świeżo, pięknie i młodziej", "Zdecydowanie przepiękna metamorfoza" - pisali zachwyceni obserwatorzy. Jednocześnie w komentarzach pojawiły się również głosy bardziej stonowane, a nawet krytyczne. Część fanów przyznała, że choć nowy look jest efektowny, to jednak to właśnie brązowe odcienie były dla Sokołowskiej znakiem rozpoznawczym. "Ciemna czekolada to dla pani idealny kolor", "Lepiej w ciemnych" czy "W jaśniejszych młodo, ale bez charakteru" - pisali internauci, podkreślając, że poprzednia fryzura ich zdaniem lepiej oddawała charakter aktorki. Po której stronie jesteście? Zagłosujcie w naszej ankiecie.