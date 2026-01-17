"Kanapowczynie" odmieniły już życie wielu kobiet. Uczestniczki formatu przed kamerą pokazują, jak walczą o swoje nowe, zdrowe życie bez szkodliwych przyzwyczajeń. Paulina Rendycz słynęła z tego, że stosowała kaloryczną dietę, pełną fast foodów i w momencie, kiedy pojawiła się na ekranie, ważyła ok. 150 kilogramów. Obecnie prowadzi zdrowszy tryb życia. Jesteście ciekawi jak teraz wygląda?

"Kanapowczynie" z kolejnym sukcesem. Paulina po przemianie pokazała nowy look

Co tak naprawdę zmotywowało uczestniczkę do zmian w życiu? Paulina chciała spędzać więcej czasu z dziećmi, które wymagają czasu i energii. To dla Leny, Julii i Antoniego podjęła walkę o zdrowsze życie, a początki były trudne - miała chociażby problem z pokrojeniem koperku, co z pewnością pamiętają stali widzowie formatu. Obecnie uczestniczka show waży mniej, co widać po sylwetce i zmianach, które zaszły na jej twarzy.

W styczniu 2026 roku zdecydowała się na pewną zmianę wizerunku, a mianowicie dodanie okularów. Paulina postawiła na czarne, mocne oprawki i jest zadowolona z tej decyzji. "Najszczęśliwsza na świecie" - napisała pod postem ze specjalistycznymi okularami. Co na to jej fani? "Pięknie wyglądasz", "Super", "Ślicznie" - czytamy komentarze. Co ciekawe, uczestniczka nie jest już na diecie, co zdradziła w komentarzach pod postem.

"Kanapowczynie" pomogły wielu kobietom. Jakie wyzwania z show są postrzegane za trudne?

Program przybliżył widzom wiele historii. Pamiętacie Agatę Karabelę? Uczestniczka pierwszej edycji "Kanapowczyń" opisała w jednym z wywiadów, co było dla niej trudne w programie. Wspomniała o pewnym eksperymencie. "Bardzo trudnym zadaniem dla mnie był eksperyment 24-godzinny, podczas którego miałam założony kilkudziesięciokilogramowy strój 'grubasa'. Eksperyment ten miał nam uświadomić, że jeżeli nic nie zmienimy w swoim życiu, w swoich nawykach, to możemy doprowadzić się za jakiś czas do takiego stanu, gdzie nie będziemy umiały wykonać najprostszych codziennych czynności, jak założenie skarpetek" - mogliśmy przeczytać na rudaslaska.com.pl.