Brada Pitta zna niemal każda osoba na świecie. Jeden z najpopularniejszych i najbardziej cenionych aktorów zyskał przez lata kariery międzynarodową sławę, za sprawą, której gdy się gdzieś pojawia, nie trzeba go przedstawiać. Mało kto przy tym jednak wie, że gwiazdor zmaga się z rzadką, nieuleczalną chorobą. Wspomniał o niej w przeszłości w wywiadach.

Brad Pitt ma prozopagnozję. "Wielu ludzi mnie za to nienawidzi"

Choć twarz Pitta jest tak rozpoznawalna, jak się okazuje, sam aktor ma problemy z rozpoznawaniem innych osób. Wszystko przez rzadką chorobę, z którą się zmaga - prozopagnozję. To zaburzenie neurologiczne uniemożliwiające rozpoznawanie twarzy ludzi - w tym nawet bliskich osób. Ma ono dotykać zaledwie dwa procent populacji.

Pitt w wywiadach podkreślał, że nigdy nie został oficjalnie zdiagnozowany, jednak zauważył u siebie wielokrotnie objawy zaburzenia. "Wielu ludzi mnie za to nienawidzi. Myślą, że ich nie szanuję. Myślą, że jestem zarozumiały. Jest jeszcze gorzej, gdy proszę ich o przypomnienie momentu, w którym się poznaliśmy. To ich jeszcze bardziej obraża" - wyznał w rozmowie z magazynem "GQ". Przez fakt, iż gwiazdor przyznał się, że zmaga się z prozopagnozją, zaburzenie często jest nazywane "syndromem Brada Pitta".

Brad Pitt zmagał się z uzależnieniem. Uczęszczał na spotkania AA

W 2016 roku doszło do głośnego rozstania Pitta z Angeliną Jolie. Jak się okazało, aktor nie radził sobie w tamtym okresie, przez co z czasem zdecydował zmienić swoje życie. To właśnie wtedy po raz pierwszy udał się na spotkanie Anonimowych Alkoholików, które stało się dla niego przełomowym. - Próbowałem wszystkiego (...). To był trudny czas. Potrzebowałem restartu - wyznał w podcaście "Armchair Expert" gwiazdor w 2025 roku. Choć sam Pitt nie wyjawił, jak długo uczęszczał na spotkania, "New York Times" ustalił, że miało to trwać przez około półtora roku po rozstaniu z Jolie. Spotkania AA miał stać się przy tym dla aktora ważnym elementem procesu leczenia i osobistej transformacji.