Rok 2026 rozpoczął się od instagramowego trendu na przypominanie swoich zdjęć sprzed dekady. #2016challenge zatacza coraz szersze kręgi i wiele gwiazd także decyduje się na pokazanie tego, jak prezentowały się lata temu. My też postanowiliśmy pogrzebać w galeriach z 2016 roku i wyciągnęliśmy kilka przykładów metamorfoz gwiazd.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda gotowa na nową miłość? Zabrała głos

Doda jak wino. Obecnie stawia na bardziej subtelną opaleniznę

Doda w 2016 roku wystąpiła na opolskim festiwalu w koncercie "Złote Opole", wykonując w plebiscycie swój wielki przebój "Nie daj się". 32-letnia wówczas piosenkarka w tym samym roku zdecydowała się reaktywować na moment grupę Virgin, z którą wydała album "Choni". Prywatnie była kilka miesięcy po rozstaniu z Emilem Haidarem, a kilka miesięcy przed zaręczynami z Emilem S. O obu panach zresztą zapewne nie chce dziś pamiętać, ale oni non stop upominają się o jej atencję. Porównując zdjęcie Dody z tego roku, z tym sprzed dekady, trzeba stwierdzić, że Doda jest jak wino. Ewidentnie stawia obecnie na mniejszą opaleniznę, bardziej wyrafinowane, chociaż wciąż budzące kontrowersje stylizacje. Dorota wysubtelniała.

Doda w 2026 i w 2016 roku Doda w 2026 i w 2016 roku. Fot. KAPiF

Małgorzata Rozenek od 2016 roku rozwinęła swoją karierę. Zabiegów medycyny estetycznej też trochę było

Dziesięć lat temu to dużo i mało, ale w karierze Małgorzaty Rozenek to spory przeskok. Wówczas Rozenek miała 37 lat i umówmy się, już wtedy była telewizyjną gwiazdą, a w "Azji Express" padło słynne "nie mów do mnie teraz", które wciąż jest kultowe. Rozenek to tytanka pracy, która bierze na siebie projekt za projektem i umiejętnie je realizuje. Nie ukrywa dziś też, że korzysta z medycyny estetycznej.

Małgorzata Rozenek w 2026 i 2016 roku Małgorzata Rozenek w 2026 i 2016 roku. Fot. KAPiF

Anna Lewandowska potrafi w ścianki. 10 lat to spory progres

10 lat w życiu Anny Lewandowskiej można opisać dwoma słowami - światowe życie. No cóż, porównując zdjęcie żony Roberta Lewandowskiego z Balu Sportowca w 2016 roku i z Gali Mistrzów Sportu 2026 widać, że czołowa polska influencerka i trenerka nabrała modowej ogłady, doskonale zna trendy i świetnie odnajduje się na salonach i ściankach. Wówczas miała 27 lat.

Anna Lewandowska w 2026 i 2016 roku Anna Lewandowska w 2026 i 2016 roku. Fot. KAPiF

U Pauliny Smaszcz wciąż nudy nie ma. Prawdziwa petarda

W 2016 roku Paulina Smaszcz była wciąż żoną Macieja Kurzajewskiego, jedną z czołowych ekspertek ds PR. W tamtym okresie miała 42 lata, a jej rozpoznawalność nie była jednak tak duża, jak obecnie. Hype wokół jej osoby i zasięgi były zdecydowanie słabsze. Obecnie Smaszcz to prawdziwa kobieta-petarda. Nudy nie ma.

Paulina Smaszcz w 2026 i 2016 roku Paulina Smaszcz w 2026 i 2016 roku. Fot. KAPiF

Rogacewicz bardzo zmienił się przez dekadę. Jest w erze swojej własnej "mody na sukces"

W 2016 roku Marcin Rogacewicz miał 36 lat i jeszcze wtedy zapewne nawet mu się nie śniło, że za dekadę podbije serce Bożenki z "Klanu". Wówczas obiecujący aktor był mężem Mai, z którą w późniejszym czasie doczekał się trzech córek i syna. Trzeba przyznać, że na zdjęciu ze ścianki sprzed dekady trudno go rozpoznać. Zarost robi swoje.

Marcin Rogacewicz w 2026 i 2016 roku Marcin Rogacewicz w 2026 i 2016 roku. Fot. KAPiF

Agnieszka Kaczorowska w 2016 roku. Dziesięć lat temu już podbijała parkiet "Tańca z gwiazdami"

A jeśli jesteśmy już przy Rogacewiczu i Kaczorowskiej, to warto przypomnieć, że w 2016 roku 23-letnia wówczas Agnieszka Kaczorowska także grała Bożenę w "Klanie". Co więcej, była też tancerką w "Tańcu z gwiazdami" i podbijała parkiet z późniejszym ukochanym Julii Wieniawy, czyli Nikodemem Rozbickim. Zdarzało jej się pojawiać na ściance w bardziej stonowanych makijażach niż obecnie.

Agnieszka Kaczorowska w 2026 i 2016 roku Agnieszka Kaczorowska w 2026 i 2016 roku. Fot. KAPiF

Ibisz wciąż młody i młody? Nie do końca, ale zarost mu dodaje urody

W mediach utarło się, że Krzysztof Ibisz jest wiecznie młody i ma doskonałe patenty na nieprzemijającą urodę. Porównując zdjęcia z 2016 roku i obecnie, trudno temu zaprzeczyć. Ibisz jest wciąż w doskonałej kondycji i bardzo dba o formę, uśmiech ma wciąż śnieżnobiały i wydaje się, że nawet nieco większy. Z pewnością częściej stawia teraz na zarost i to dodaje mu urody.

Krzysztof Ibisz w 2026 i 2016 roku Krzysztof Ibisz w 2026 i 2016 roku. Fot. KAPiF

Edyta Pazura eksperymentuje z fryzurą. Kiedyś było bardziej zadziornie

Żona Cezarego Pazury jest obecnie zaliczana do grona najbardziej zjawiskowych gwiazd na czerwonych dywanach. Często stawia na okazałe kreacje i wymyślne makijaże. W jej stylizacjach zdecydowanie "czuć pieniądz". W 2016 roku, wówczas 28-letnia Edyta pojawiała się na czerwonych dywanach w zdecydowanie krótszych włosach i bardziej charakternej fryzurze. Teraz stawia częściej na gładko zaczesane do tyłu bądź rozpuszczone, długie włosy.

Edyta Pazura w 2026 i 2016 roku Edyta Pazura w 2026 i 2016 roku. Fot. KAPiF



