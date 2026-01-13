O Monice Lewinsky po raz pierwszy świat usłyszał jeszcze w latach 90., gdy wybuchł skandal wokół ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych - Billa Clintona. Na jaw wyszło wtedy, iż młoda stażystka, pracująca w Białym Domu, weszła w romans z politykiem. Kontrowersje podzieliły później amerykańskie społeczeństwo, na zawsze odciskając piętno na wizerunku Clintona i Lewinsky. Co ciekawe, 52-letnia obecnie kobieta, po dziś dzień udziela się w mediach.

Monica Lewinsky nie usunęła się w cień po skandalu z Billem Clintonem. Tym się dziś zajmuje

Od prawie 30 lat, kiedy wybuchł skandal, Monica Lewinsky wciąż działa w mediach i rozwija własną karierę. Kobieta skupiła się przede wszystkim na aktywizmie społecznym i politycznym. Zaangażowała się m.in. w walkę z cyberprzemocą. Z wykształcenia Lewinsky jest psycholożką społeczną, nie obawia się więc mówić w mediach o bieżących sprawach w kraju i na świecie. Omawia je głównie na swoich platformach - w tym na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 330 tys. obserwatorów.

Lewinsky często odnosi się do własnych doświadczeń, chcąc pomóc innym, poszkodowanym w podobny sposób. Prowadzi też własny podcast "Reclaiming with Monica Lewinsky", w którym przeprowadza wywiady z ciekawymi osobistościami z różnych światów - zarówno polityki, jak i np. show-biznesu.

Tak o romansie z Monicą Lewinsky mówił Bill Clinton

W 2020 roku ukazał się dokument na temat Hillary Clinton - żony byłego prezydenta USA. W materiale, który skupiał się na polityczce, pojawił się jednak także jej mąż, który postanowił odnieść się do skandalu z udziałem Lewinsky. Ku zaskoczeniu wielu, Clinton przeprosił w dokumencie kobietę i przyznał, że czuł się okropnie z tym, iż do końca życia może być ona postrzegana przez pryzmat kontrowersyjnego romansu.

Większość oglądających zwróciła uwagę na moment, w którym polityk zwrócił się bezpośrednio do byłej kochanki, sugerując jej, by zostawiła przeszłość za sobą. - Musisz na nowo zdefiniować, czym jest normalność - powiedział w dokumencie Clinton. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Bill Clinton komentuje romans sprzed lat. Ma dziwną radę dla Lewinsky. 'Musisz na nowo zdefiniować normalność'".