Tammy Slaton podjęła walkę o własne zdrowie, dzięki czemu może realizować się zawodowo i prywatnie. Została wolontariuszką w schronisku dla zwierząt, co bardzo ją uskrzydla. Niegdyś taka praca nie byłaby możliwa, gdyż uczestniczka programu miała problemy z podstawowymi czynnościami. Na nagraniu dotyczącym jej aktywności zawodowej, możemy zauważyć przemianę celebrytki.

Tammy Slaton w 2026 roku. Internauci przecierają oczy ze zdumienia

Znana uczestniczka podjęła się pracy w Vanderburgh Humane Society. Pomaganie to jej pasja, więc Slaton jest podekscytowana i jednocześnie zestresowana. - Bardzo się denerwuję, bo to moja pierwsza prawdziwa praca. Jestem też bardzo szczęśliwa. Wkraczam w dorosłość. Tak to właśnie jest - ujawniła na Instagramie. Na nagraniu widać, jak bardzo zmieniła jej się twarz i figura w porównaniu do okresu, kiedy miała ogromną nadwagę. Dziś może pomagać innym i przy okazji nosić znacznie mniejsze ubrania.

Metamorfoza Tammy Slaton jest nadal inspirująca dla widzów. Widać to w komentarzach pod wideo. "Uwielbiam oglądać twoją przemianę", "Niesamowite", "Uwielbiam oglądać przemianę Tammy nie tylko fizyczną, ale i jej nastawienie!! Dalej, Tammy", "Gratulacje, Tammy! Zaszłaś tak daleko" - czytamy wpisy internautów.

Tammy Slaton ma na pieńku z siostrą. Wspomniała o niej w nagraniu

Tammy i Amy nie są już najlepszymi przyjaciółkami - relacje między nimi pogorszyły się w finale ostatniego sezonu programu. Mają zatem ograniczony kontakt, więc Tammy Slaton nie dzieli się doświadczeniami w schronisku z siostrą. - Praca ze zwierzętami jest ekscytująca. I myślę, że coś takiego mogłoby pomóc Amy na wiele sposobów. Ale my nadal nie rozmawiamy, więc nie chce tego ze mną doświadczać - przyznała Tammy.

Przypomniała przy okazji o tym, co wydarzyło się w 2024 roku. - Wiem jednak, że kocha zwierzęta… no, może poza wielbłądami - dodała, wspominając nieprzyjemne wydarzenie z wielbłądem. Zwierzę ugryzło Amy, co z pewnością pamięta do dziś. Pod koniec nagrania nie zabrakło podsumowania nowego rozdziału. - Mam coś, czego nie ma moja rodzina. Uprawnienia wolontariuszki! - powiedziała dumnie Slaton.