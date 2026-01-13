Dorota Gardias to prezenterka, która cieszy się dużą popularnością. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w formatach "Dzień dobry wakacje", "Azja Express" oraz "Meteo Maniak". Gardias prężnie działa także w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje aż 255 tys. użytkowników. To właśnie na tej platformie prezenterka chwali się zdjęciami z wycieczek oraz odpowiada na pytania internautów dotyczące jej sylwetki.

Dorota Gardias wyjawiła sekret sylwetki. "Trochę aktywności fizycznej"

Dorota Gardias od czasu do czasu chwali się zdjęciami sylwetki. Jakiś czas temu odpisała na pytania fanów, którzy byli ciekawi, co pomaga jej utrzymać formę. Prezenterka wyjawiła, że spożywa maksymalnie 2000 kalorii dziennie oraz ogranicza: pieczywo, cukier i owoce (poza arbuzami). To jednak nie wszystko. Dorota Gardias jest aktywna fizycznie. Często wybiera się na piesze wycieczki oraz jeździ na rowerze. "Trochę aktywności fizycznej… Plus geny po mamie" - pisała Dorota Gardias w mediach społecznościowych. Po zdjęcia prezenterki zapraszamy do naszej galerii.

Dorota Gardias dba o skórę. "Pielęgnacja to podstawa"

Dorota Gardias dba nie tylko o swoją sylwetkę, ale również o skórę. O wszystkim opowiedziała w wywiadzie dla wiadomoscikosmetyczne.pl. "Przede wszystkim pielęgnacja. Powiem szczerze, że ja mam na tym punkcie może nie tyle bzika, co jestem bardzo konsekwentna, bardzo zdyscyplinowana i bardzo dbam o skórę. Bardzo. Wygląd to jest przecież moje narzędzie pracy. (...) Ważny jest sen, ale też i odżywianie, i bycie na powietrzu. To wszystko ma wpływ" - komentowała.

Jakie ma metody? "W moim zawodzie muszę dbać, żebym super wyglądała na antenie, na zdjęciach. Poza tym reklamuję różne marki i one też oczekują ode mnie dobrego wyglądu. Dlatego pielęgnacja to podstawa. (...) Przede wszystkim jest to bardzo dobre oczyszczenie twarzy. Każdego wieczoru staję przed swoim lustrem z trzema lampkami, no i przede wszystkim muszę zrobić bardzo dobre oczyszczanie skóry. Mam swoje ulubione maski, kremy" - dodała Dorota Gardias.