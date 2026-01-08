Bradley Cooper to jeden z najpopularniejszych i najbardziej cenionych amerykańskich aktorów. Jest właśnie w trakcie promocji swojego nowego filmu "Czy mnie słychać?", gdzie zagrał u boku Willa Arnetta i Laury Dern. Cooper jest nie tylko aktorem, ale także reżyserem nowej produkcji, która inspirowana jest życiem komika Johna Bishopa. W ostatnim czasie w mediach coraz częściej komentowany jest wygląd aktora. Pojawiają się sugestie, że Bradley Cooper poprawił swoją urodę w gabinecie medycyny estetycznej. Co na to sam zainteresowany? W końcu odniósł się do plotek i wyjawił, czy zdecydował się na poprawianie swojego wyglądu.

Bradley Cooper poddał się operacji plastycznej? Aktor w końcu rozwiał plotki na temat swojego wyglądu

Bradley Cooper był ostatnio gościem w podcaście "SmartLess". Aktor w trakcie rozmowy wspomniał z przymrużeniem oka o tym, że coraz częściej zaczepiany jest przez ludzi, którzy podkreślają, że zauważono zmianę w jego wyglądzie. O tym wspominał w wywiadach także sam Will Arnett, który podkreślił, że temat wyglądu jego kolegi z planu często jest poruszany przez ludzi i jest przedmiotem żartów. Cooper przyznaje, że wzmożone zainteresowanie jego aparycją bardzo go zaskakuje i wywołuje w nim mieszane uczucia.

W ostatnich tygodniach ludzie podchodzą do mnie i mówią: "Wyglądasz teraz świetnie!". To szalone

- wyznał. Aktor został zapytany także o plotki dotyczące operacji plastycznych. Podkreślił, że nie poddał się żadnym zabiegom upiększającym.

Bradley Cooper i Gigi Hadid bawili się ostatnio na spektaklu. Para po przedstawieniu spotkała się z aktorami

Co słychać w życiu prywatnym Coopera? W 2023 roku w mediach pojawiły się pierwsze doniesienia, że aktor spotyka się z modelką Gigi Hadid. Para została sfotografowana m.in. podczas spaceru w Londynie, co tylko potwierdziło spekulacje o ich romansie. Wygląda na to, że relacja kwitnie. Para pojawiła się pod koniec grudnia na spektaklu "Czekając na Godota" w Nowym Jorku i pozowała do zdjęcia wraz z aktorami w tym m.in. Keanu Reevesem.