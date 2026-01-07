Agnieszka Hyży od wielu lat pracuje w stacji Polsat. Fani znają ją nie tylko z telewizji, ale również mediów społecznościowych. Dziennikarka aktywnie działa na profilu na Instagramie, gdzie się się swoim życiem prywatnym. W styczniu 2026 zorganizowała sesję Q&A, gdzie odpowiedziała na nurtujące fanów pytania. Nie zabrakło tematu jej metamorfozy.

REKLAMA

Zobacz wideo Hyży spojrzała na Kurzajewskich i ma kilka wniosków. "Wiedzą, czego nie chcą"

Agnieszka Hyży przeszła metamorfozę. Tak wygląda odmieniona dziennikarka!

Agnieszka Hyży przeszła metamorfozę sylwetki, co nie uszło uwadze jej fanom. Dużo pytań w Q&A dotyczyło jej figury. Prezenterka telewizyjna wyznała, że zgubiła osiem kilogramów. Przemiana była jej postanowieniem na zeszły rok. "Dobra, co mamy ściemniać - schudłam. Osiem kg! Jak komuś to mówię, jest w szoku... Dobrze się kryłam. Najtrudniej było zrzucić kilogramy po ostatniej ciąży. W pewnym momencie przestałam zwracać uwagę na to, co jem i jak się prowadzę. Kiedyś to działało... do czasu. W moich postanowieniach na 2025 rok było jedno ważne hasło: zająć się sobą. Co prawda zrobiłam to w drugim półroczu, ale z efektami. Zmiana diety, powrót do sportu i totalnie zakochałam się w pilatesie. To dopiero początek. Chudnąć więcej nie będę, ale mam w głowie cel i wiem, że za pół roku do niego dotrę" - podkreśliła.

Agnieszka Hyży wyznała również, jakie stosowała ćwiczenia, a także co było częścią jej diety. "Obowiązkowo shake'i białkowe (bardzo mi odpowiada połączenie: skyr, owoce i odżywka). Generalnie: dużo białka w diecie. Sport: trening funkcjonalno-siłowy oraz pilates na reformerach. Fajnie byłoby jeszcze więcej spać... ale z tym bywa różnie" - wyznała dziennikarka.

Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.Otwórz galerię

Agnieszka Hyży o trudnych chwilach w małżeństwie. Te momenty nie są łatwe

Niedawno Agnieszka Hyży znalazła chwilę, aby porozmawiać z fanami. W mediach społecznościowych szczerze odpowiedziała na pytania dotyczące życia prywatnego. Otwarcie przyznała, że jej małżeństwo przechodziło przez trudne momenty. "Ta droga bywała bardzo różna. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, a właściwie triggery, które są tak blisko: patchworkową rodzinę, byłych partnerów, dzieci z poprzednich relacji, pracę w show-biznesie, kłamliwe nagłówki i krzywdzącą nagonkę medialną, a do tego zwyczajne życie: problemy finansowe, zdrowotne, organizacyjne, odbyliśmy wiele trudnych rozmów. Wylaliśmy wiele łez, często w pojedynkę w poduszkę" - wyznała na InstaStories. ZOBACZ TEŻ: Agnieszka i Grzegorz Hyży nie zabrali dzieci na wakacje na Malediwy. Prezenterka się tłumaczy