Nicole Kidman od lat zachwyca aktorskim talentem. To jednak nie wszystko. Poruszenie wywołują również jej nieustanne metamorfozy. Szczególną uwagę zawsze przyciągają jej włosy, które na ekranie i poza nim potrafią całkowicie odmienić charakter gwiazdy. Aktorka wielokrotnie eksperymentowała z długością, kolorem i fakturą fryzur - od idealnie gładkich pasemek, przez fale, aż po spektakularne upięcia dopasowane do ról. Nie da się również ukryć, że Kidman nosi też peruki. Ostatnio pokazała się w naturalnej odsłonie.

Nicole Kidman w naturalnych włosach. Spojrzenia wszystkich na lotnisku poszły w jej stronę

Przez wiele lat Nicole Kidman kojarzona była z naturalnymi, rudymi lokami, które stały się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jej wizerunku. To właśnie ta fryzura przyniosła jej ogromną rozpoznawalność. Ostatnio aktorka przypomniała wszystkim, że jej naturalne włosy wciąż zachwycają i są w doskonałej formie. Nicole Kidman pojawiła się na lotnisku w Sydney. Miała na sobie wygodny outfit, w postaci czarnej góry i jasnych spodni. To jednak jej włosy przyciągały spojrzenia. Nie sposób nie zauważyć tej burzy loków. Nicole tego dnia zdecydowała się nie zakładać peruki. Co sądzicie? Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii.

Nicole Kidman uwielbia bawić się wizerunkiem. Duże zmiany nie są jej straszne

Nicole Kidman znana jest z odważnych metamorfoz wizerunkowych. Zarówno w filmach, jak i podczas oficjalnych wystąpień bardzo często sięga po peruki. Aktorka otwarcie podkreśla, że fryzura stanowi dla niej istotny element budowania roli. "Uwielbiam zmieniać swoje włosy. To dla mnie jak część aktorstwa" - przyznała w programie "Sunrise". W 2025 roku pojawiła się na Met Gali w nietypowej, krótkiej fryzurze typu pixie cut. Wielu fanów zastanawiało się, czy gwiazda naprawdę zdecydowała się na tak radykalne cięcie. Wątpliwości szybko zostały rozwiane. Kidman zdradziła, że i tym razem była to peruka, a jej naturalne włosy nie uległy żadnej zmianie.