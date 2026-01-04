Powrót na stronę główną

Kidman wywołała poruszenie naturalną fryzurą na lotnisku. Tak wyglądają jej prawdziwe włosy
Nicole Kidman regularnie nosi efektowne peruki. Jej naturalna fryzura to jednak burza loków. Ostatnio aktorka pokazała się w swoich prawdziwych włosach.
Nicole Kidman wywołała poruszenie naturalną fryzurą na lotnisku. To jej prawdziwe włosy
fot. YouTube/@Variety

Nicole Kidman od lat zachwyca aktorskim talentem. To jednak nie wszystko. Poruszenie wywołują również jej nieustanne metamorfozy. Szczególną uwagę zawsze przyciągają jej włosy, które na ekranie i poza nim potrafią całkowicie odmienić charakter gwiazdy. Aktorka wielokrotnie eksperymentowała z długością, kolorem i fakturą fryzur - od idealnie gładkich pasemek, przez fale, aż po spektakularne upięcia dopasowane do ról. Nie da się również ukryć, że Kidman nosi też peruki. Ostatnio pokazała się w naturalnej odsłonie.

Zobacz wideo Stasiak z Papa D miał włosy rzadkie jak Majdan. Zdecydował się na radykalną zmianę. "To jest zdziadziałe"

Nicole Kidman w naturalnych włosach. Spojrzenia wszystkich na lotnisku poszły w jej stronę

Przez wiele lat Nicole Kidman kojarzona była z naturalnymi, rudymi lokami, które stały się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jej wizerunku. To właśnie ta fryzura przyniosła jej ogromną rozpoznawalność. Ostatnio aktorka przypomniała wszystkim, że jej naturalne włosy wciąż zachwycają i są w doskonałej formie. Nicole Kidman pojawiła się na lotnisku w Sydney. Miała na sobie wygodny outfit, w postaci czarnej góry i jasnych spodni. To jednak jej włosy przyciągały spojrzenia. Nie sposób nie zauważyć tej burzy loków. Nicole tego dnia zdecydowała się nie zakładać peruki. Co sądzicie? Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii.

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię

Nicole Kidman uwielbia bawić się wizerunkiem. Duże zmiany nie są jej straszne

Nicole Kidman znana jest z odważnych metamorfoz wizerunkowych. Zarówno w filmach, jak i podczas oficjalnych wystąpień bardzo często sięga po peruki. Aktorka otwarcie podkreśla, że fryzura stanowi dla niej istotny element budowania roli. "Uwielbiam zmieniać swoje włosy. To dla mnie jak część aktorstwa" - przyznała w programie "Sunrise". W 2025 roku pojawiła się na Met Gali w nietypowej, krótkiej fryzurze typu pixie cut. Wielu fanów zastanawiało się, czy gwiazda naprawdę zdecydowała się na tak radykalne cięcie. Wątpliwości szybko zostały rozwiane. Kidman zdradziła, że i tym razem była to peruka, a jej naturalne włosy nie uległy żadnej zmianieZOBACZ TEŻ: Keith Urban wskoczył na scenę dwa dni po rozstaniu. Nie do wiary, co się stało na koncercie

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/12 Aktor na zdjęciu to Tomasz Kot.

Szybki quiz wiedzy. Czy dobrze podpisaliśmy tych polskich aktorów? Zawalcz o perfekcyjny wynik 12/12!
Popularne