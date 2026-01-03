Aneta Zając to popularna aktorka, która wystąpiła w wielu produkcjach. Największą rozpoznawalność zawdzięcza roli Marysi w serialu "Pierwsza miłość". W mediach głośno jest nie tylko o karierze aktorki, ale także o jej życiu prywatnym. W 2025 roku Aneta Zając schudła kilkanaście kilogramów i chętnie dzieli się w sieci efektami swojej metamorfozy.
Aneta Zając otwarcie mówi o tym, że zaczęła swoją metamorfozę od konsultacji ze specjalistami.
"Dla mnie najważniejsze było to, żeby znaleźć się w prawidłowym BMI, czyli żebym miała prawidłowy ten wskaźnik. Na tym mi zależało. Musiałam przyznać sama przed sobą, że nie dam rady i muszę poprosić kogoś o pomoc. A do tej pory nie lubiłam o nią prosić. (...) Dopiero gdy zrobiłam profesjonalnie badania, zgłosiłam się do lekarza, okazało się to, co się okazało" - mówiła Plejadzie. Aktorka nie ujawniła, jaką diagnozę usłyszała od lekarzy. Chętnie wspomina jednak o nowych zasadach, które pomogły jej w zrzuceniu kilogramów.
Aktorka stara się ograniczać cukier. "Powiedziałam sobie: od dzisiaj nie jem słodyczy. Jestem zadaniowa, muszę wyznaczyć cel i dzięki temu wiem, w którą stronę mam iść" - powiedziała portalowi. Słodycze zastąpiła zdrowszą alternatywą, czyli owocami. Dodatkowo aktorka unika przetworzonej żywności i stawia na produkty najwyższej jakości. Chcecie zobaczyć, jak zmieniała się sylwetka Anety Zając? Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć.
Aneta Zając nie ukrywa, że oprócz zmiany nawyków żywieniowych zaczęła także więcej się ruszać. - Ćwiczę kilka razy w tygodniu, pilates daje mi power i wycisza mój umysł. Naprawdę nie spodziewałam się, że tak się zakocham w jakimś konkretnym sporcie. (...) Pilates pięknie uelastycznia ciało, znikają bóle kręgosłupa i w ogóle stawów, przynajmniej u mnie tak się zadziało. Endorfiny tak przypływają po tych ćwiczeniach, że człowiek chce tańczyć - opowiadała w programie "halo tu polsat".