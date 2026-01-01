Niewielu na co dzień pamięta o tym, że za olśniewającym wyglądem hollywoodzkich gwiazd stoi sztab kosmetologów, stylistów i fryzjerów. Ci najlepsi nie mogą opędzić się od znanych klientów i zostają z nimi na lata. Do tego grona zalicza się Polka - Joanna Czech. Ekspertka ma na koncie współpracę z największymi nazwiskami Hollywood. W "Dzień dobry TVN" zdradziła sekrety ich urody.

Polka dba o urodę największych gwiazd Hollywood. Jakie są ich sekrety?

Joanna Czech gościła w noworocznym wydaniu "Dzień dobry TVN". Do grona jej stałych klientów zaliczają się między innymi Jennifer Aniston, Uma Thurman, Bella Hadid, Sam Smith, Anna Wintour, Kim Kardashian czy Paris Hilton. Ekspertka zdradziła, że w branży pracuje już niemal 40 lat. Dodała także, że piękno to nie tylko zabiegi i kosmetyki. Specjalistka podchodzi do tematu holistycznie. Jej podejście doceniają największe gwiazdy.

Przychodzą do mnie ze wszystkim. Zaczynając od psychologii, kończąc na wyglądzie i zdrowiu. Holistycznie do tego podchodzę. Dbam, o wszystko, ale jestem z zawodu kosmetologiem, więc przede wszystkim zajmuję się skórą

- zdradziła. Ekspertka przyznała, że jest dumna ze swojego pochodzenia. Co więcej, uważa, że zawdzięcza mu karierę. - Wydaje mi się, że to spowodowało, że jakiś ten sukces odniosłam, dlatego że 37 lat temu nikt nie masował twarzy na przykład. Ja wprowadziłam masaże twarzy. Nasze zasady pracy, nasze wychowanie i to, co z domu wynosimy, to wszystko przeniosłam tam - opowiadała.

Joanna Czech zdradziła, z którymi gwiazdami lubi pracować

Kosmetolożka ujawniła także, z którymi gwiazdami najlepiej jej się współpracuje. Okazało się, że jej ulubioną klientką była nieżyjąca już Natasha Richardson. - Uwielbiam pracować ze Stingiem i z Trudie. Uwielbiam pracować z Anną Wintour (...) Kate Winslet jest jedną z moich ulubionych osób. Uwielbiam Jennifer Aniston. Lista jest długa - mówiła. Joanna Czech zdradziła też cztery główne zasady, którymi należy kierować się przy pielęgnowaniu urody. Okazuje się, że wszelkiego rodzaju zabiegi to jedynie dodatek. - Przede wszystkim picie wody. Odpowiedniej ilości i w odpowiednim czasie. Ważne jest odżywianie, bo żywność jest naszą medycyną, jest lekarstwem. Do tego odpowiednia ilość wypoczynku i aktywność fizyczna. Od tego się zaczyna. Jeśli na to znajdziemy czas, skóra też to pokaże - wmieniła.