Za nami długi wyczekiwany koncert "Sylwester z Dwójką". Na scenie w Katowicach wystąpił tłum gwiazd. Wśród nich pojawił się m.in. Sting. Nie można zapomnieć także o polskich muzykach. Wystąpili tacy wokaliści, jak: Justyna Steczkowska, Maryla Rodowicz, Ich Troje czy Doda. Na wydarzeniu zaprezentowała się również Viki Gabor. Jej metamorfoza nie uszła uwadze fanów.

REKLAMA

Zobacz wideo Viki Gabor zaczęła uczyć się polskiego w wieku 10 lat. "Nie czuję się komfortowo w języku polskim"

"Sylwester z Dwójką". Viki Gabor w różowych włosach. Zaskoczyła metamorfozą

Na temat Viki Gabor regularnie rozpisują się media - zwłaszcza po tym, jak na jaw wyszło, że wzięła romski ślub. Nic więc dziwnego, że wszyscy śledzili jej występ na "Sylwestrze z Dwójką", który miał miejsce w katowickim Spodku. Mało kto spodziewał się takiej metamorfozy na koniec 2025 roku. Piosenkarka pokazała się w odmienionej wersji. Na scenie wystąpiła z różowymi włosami, co od razu przyciągało uwagę (trudno jednak stwierdzić, czy gwiazda przefarbowała włosy, czy zdecydowała się na perukę).

W oczy rzucały się również wyrazisty makijaż oraz stylizacja Gabor, której kluczowym elementem był efektowny płaszcz w panterkę. Choć wokalistka chętnie pozowała do zdjęć na ściance, nie zdecydowała się na udzielanie żadnych wywiadów. Jak oceniacie metamorfozę? Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię

Viki Gabor wzięła romski ślub. Tak to skomentowała

Bogdan Trojanek niedawno ogłosił, że Viki Gabor miała wziąć ślub z jego wnukiem Giovannim, w ceremonii zgodnej z romskim obyczajem. Ta informacja wywołała lawinę komentarzy. "Viki Gabor i mój wnuczek Giovanni pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie" - wyznał w sieci. Po medialnym zamieszaniu piosenkarka zabrała głos. Na Instagramie zamieściła krótki komunikat. "Tak, zaręczyłam się i jestem mega happy" - przekazała w relacji. Dodajmy, że według prawa polskiego para wciąż nie jest małżeństwem, gdyż w ceremonii nie uczestniczył urzędnik. ZOBACZ TEŻ: Sting zamiast "Despacito" z playbacku. "Sylwester z Dwójką" to sylwester spełnionych marzeń? To widziałem na próbach