Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mieli ostatnio wyjątkowo dobry czas. 25 października para złożyła sobie przysięgę małżeńską i bawiła się w otoczeniu gwiazd na wystawnym weselu. Już wtedy duet zapowiedział, że dopiero za jakiś czas uda się w podróż poślubną. Tuż po świętach Bożego Narodzenia małżeństwo wybrało się na spontaniczną wycieczkę do Hongkongu. W trakcie podóży para znalazła także chwilę na relaks przy basenie. Prezenterka "halo, tu polsat" pokazała się w naturalnej odsłonie i wdała się w dyskusję z fanami.

REKLAMA

Zobacz wideo Hakiel o tym, czy musiał przygotować dzieci na ślub eks. Zdradza, dlaczego nie było Adama Wybierz serwis

Katarzyna Cichopek wyleguje się nad basenem. Pokazała się w naturalnej odsłonie

Katarzyna Cichopek jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i podczas zagranicznych wyjazdów chętnie relacjonuje przebieg podróży. Celebrytka opublikowała w sieci krótkie nagranie z Hongkongu i powieliła się z fanami pierwszymi wrażeniami z wizyty.

Hongkong jak zawsze na pełnych obrotach: wysokie budynki, masa ludzi, uliczny chaos, który ma swój klimat. Trochę chodzenia bez planu, trochę patrzenia w górę na drapacze chmur, trochę jedzenia, bo akurat było po drodze. Nie goniliśmy za atrakcjami

"Raczej spacer i cieszenie się chwilą. Taki dzień bez spiny, ale z milionem bodźców. Krótki wypad, a wrażeń jak z dłuższej podróży. Zdecydowanie dobry pomysł" - podkreśliła. Para zrezygnowała z turystycznych atrakcji i postawiła przede wszystkim na odpoczynek i korzystanie z wolnego czasu. Katarzyna Cichopek miała chwilę na relaks przy hotelowym basenie. Pokazała się fanom w naturalnej odsłonie - bez grama makijażu i kręconymi włosami. Fani "M jak miłość" zapewne doskonale pamiętają jej początki w serialu, kiedy właśnie tak wyglądała. Prezenterka postanowiła zapytać swoich fanów, czy lepiej jej w prostych i kręconych włosach. Zrobiła to za pośrednictwem ankiety. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii.

Katarzyna Cichopek o sekrecie urody. "Piękno to nie perfekcja"

W jednej z ostatniej publikacji w mediach społecznościowych Katarzyna Cichopek postanowiła podzielić się z fanami refleksją na temat wyglądu. Przyznała, że w kwestii dbania o siebie stawia przede wszystkim na pielęgnację cery, a urodę na co dzień podkreśla kilkoma kosmetykami, które nie są tak obciążające jak te, którymi malowana jest na planie. "Pięć minut. Tyle mi wystarczy, żeby poczuć się dobrze we własnej skórze. Bo piękno to nie perfekcja - to energia, z którą wychodzisz do świata" - podsumowała. Więcej przeczytasz tutaj: Cichopek pokazała się bez grama makijażu. Takie kadry to rzadkość