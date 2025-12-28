Kobietom miękły nogi na widok "polskiego hydraulika". Dziś robi karierę jako model plus size

Piotr Adamski wystąpił w jednej z edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie stworzył duet z Blanką Winiarską. Długowłosy młodzieniec z Polski stał się jednak popularny wcześniej - za sprawą jętego zdjęcia, o którym rozpisywały się największe zagraniczne dzienniki. O jakiej fotografii mowa? W 2005 roku, kiedy Polska wkroczyła do Unii Europejskiej, Polska Organizacja Turystyczna umieściła na stronie Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu zdjęcie przystojnego polskiego hydraulika, w którego wcielił się właśnie Adamski, pozując z francuskim kluczem. Ujęcie opatrzono także napisem "Je reste en Pologne, venez nombreux" (z francuskiego "Zostaję w Polsce, przyjeżdżajcie licznie"). Co dziś słychać u Adamskiego?

Piotr Adamski nie chciał wiązać przyszłości z modelingiem. "Jeśli rozetnę twarz, to nie mam nic"

Piotr Adamski dzięki słynnemu zdjęciu stał się obiektem westchnień kobiet i zajął się modelingiem. Wiedział jednak, że nie chce wiązać z tym swojej przyszłości. "Modeling jest fajny, ale jest też mocno ryzykowny. Cokolwiek się stanie, wypadek, złamana ręka, przewrócę się, rozetnę twarz, to w tym momencie nie mam nic. A jeśli nie mam doświadczenia w innej pracy i co? Zaczynam od zera? Bardzo lubię modeling, ale to miał być etap przejściowy. Taki był plan" - mówił w rozmowie z natemat.pl w 2019 roku. Właśnie z tego powodu Adamski zaczął eksplorować zupełnie nową dziedzinę - finanse.

Piotr Adamski zajął się finansami. Po latach wrócił także do modelingu

Piotr Adamski porzucił modeling i zajął się finansami. Zaczął studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i zafascynował się biznesem. Początkowo pracował w branży doradztwa kredytowego. W 2006 roku Adamski założył także własne przedsiębiorstwo. "Zajmuję się finansami. Wcześniej było to pośrednictwo kredytowe przy kredytach hipotecznych, teraz wszelkie kredyty – gotówkowe, leasingi, firmowe, hipoteczne. Zaczynałem od doradcy, który dopiero się uczy. W 2006 roku założyłem swoją działalność. Szybko zobaczyłem, że to mi się podoba. Ja to naprawdę lubię (...) Nie jestem osobą nastawioną na tzw. fame" - podkreślał w rozmowie z natemat.pl. Co ciekawe, po latach celebryta wrócił do modelingu. W związku z tym, że przytył 40 kilogramów, to aktualnie pracuje jako model plus size. Jak dziś wygląda? Zdjęcia Piotra Adamskiego znajdziecie w galerii.