Szokująca metamorfoza Nicolasa Cage'a. Tak wyglądał, zanim stał się bogaty

Nicolas Cage jest niezwykle popularnym i płodnym aktorem. Ma na koncie wiele głośnych ról, m. in. w takich produkcjach, jak: "Dzikość serca", "Skarb narodów", "60 sekund", "Bez twarzy" czy "Miasto aniołów", a w 1995 roku otrzymał Oscara za rolę w "Zostawić Las Vegas". Nie każdy wie, ale przed laty przepadła mu jedna z kultowych ról - w latach 90. miał zagrać Supermana w produkcji Tima Burtona (ostatecznie wcielił się we wspomnianego superbohatera w 2023 roku we "Flashu"). Aktor słynie nie tylko z licznych ról, ale także swojego śnieżnobiałego, nienaturalnego wręcz uśmiechu. A jak się prezentował przed laty, zanim oddał się w ręce specjalistów? Znaleźliśmy jego archiwalne zdjęcie.

Nicolas Cage na starych zdjęciach. Tak kiedyś wyglądał

Nicolas Cage dba o swój wizerunek. Aktor poddał się zabiegom z zakresu medycyny estetycznej - zafundował sobie m.in. przeczep włosów. Przez lata zmienił się też jego uśmiech. Dziś aktor uśmiecha się do nas, odsłaniając białe i idealnie równe zęby, ponieważ zdecydował się na nowe licówki. Wyprostował też zęby i pozbył się charakterystycznej diastemy (szczelina między zębami, najczęściej między górnymi jedynkami - red.). To właśnie te niedoskonałości uśmiechu rzucają się w oczy na archiwalnych zdjęciach aktora z początków jego kariery.

Nowe zęby Victorii Beckham

Nie tylko Nicolas Cage zmienił swój uśmiech. W rozmowie z magazynem "Hello" dentysta Sahil Patel przyznał, że Victoria Beckham już jako nastolatka mogła cieszyć się zdrowym, ale nieidealnym uśmiechem. Wokalista musiała być tego świadoma, bo rzadko się uśmiechała. "Jako nastolatka pod względem kosmetycznym miała wąski uśmiech i mniejszą dolną szczękę, co spowodowało niekorzystne przechylenie jej przednich i tylnych zębów. Wygląda to, jak mały lub wąski uśmiech, który nie pozwala na pokazanie wielu zębów w porównaniu z typowym amerykańskim uśmiechem" - ocenił stomatolog.

Ten sam specjalista przyznał, że Beckham w jego opinii w pewnym momencie zafundowała sobie licówki. "Wygląda na to, że miała licówki ceramiczne na dziesięciu górnych i prawdopodobnie dziesięciu dolnych zębach, aby poprawić wyrównanie, szerokość i kolor uśmiechu. Przechylenie jej zębów nadal nie jest w pełni skorygowane, ale ceramika została zaprojektowana w taki sposób, aby zrównoważyć szerokość uśmiechu. Uzyskano 'prosty' uśmiech, nawet jeśli zęby nie są w idealnych pozycjach" - powiedział magazynowi. Na nowe zęby zdecydował się również David Beckham (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ).