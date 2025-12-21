Agata Młynarska jest znaną i cenioną dziennikarką, którą widzowie pamiętają m.in. z programów "Włącz zdrowie" oraz "Kobiety bez tabu". Od lat media interesują się nie tylko jej działalnością zawodową, ale także życiem osobistym. Młynarska choruje na chorobę Leśniowskiego-Crohna, fibromialgię oraz osiową spondyloartropatię. W najnowszym wywiadzie szczerze opowiedziała o swoim samopoczuciu i codziennych zmaganiach. Przyznała, że nie jest łatwo funkcjonować z dużym bólem.

Agata Młynarska szczerze o życiu z chorobą. Wspomniała o ogromnym bólu

Agata Młynarska w rozmowie z serwisem viva.pl opowiedziała o swoich doświadczeniach z chorobą. Na samym początku wspomniała o tym, że mówiąc o swoim życiu, może zainspirować kogoś do podejmowania działań w zakresie własnego zdrowia. "Ja uważam, że człowiek nie powinien się wstydzić tego, że jest chory, tylko powinien mówić o swoich różnych problemach głośno. Tak, żeby był słyszany. Nie każdy to potrafi, więc ja staram się to robić za tych pacjentów, którzy tego nie umieją robić" - podkreśliła. Choroba Młynarskiej wiąże się z dużym bólem. Dziennikarka wspomniała o tym na wydarzeniu VIVA! People Power 2025. "Ja teraz tu stojąc przy tobie, cierpię na ogólny ból całego człowieka - jak to się mówi. Ten ból jest może bardziej oswojony, teraz jest mniejszy, ale ja wiem jaką cenę płacę za to, że jestem tutaj dzisiejszego wieczoru. Bo wiem, że jutro będę miała gorszy dzień" - mówiła Młynarska.

Agata Młynarska nie szczędziła słów. Tak wygląda jej rzeczywistość z chorobą

Agata Młynarska wspomniała również, że niekiedy ból jest nie do zniesienia. Ukojenie daje jej jednak wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół czy fanów. Dzięki temu trudne momenty stają się zdecydowanie łatwiejsze. "Czasami bywa też tak, że za tymi zamkniętymi drzwiami płaczesz, gryziesz poduszkę z bólu. Ale na koniec wiesz, że masz bliskich, rodzinę, przyjaciół, dzieci, którzy są zawsze po twojej stronie. A także ludzi, którzy naprawdę nawet w tej społeczności mojej, w mediach społecznościowych, niezwykle mnie wspierają" - wyznała dziennikarka.