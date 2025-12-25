Marchewa92, tiktokerka znana jako "królowa promocji", która zdobyła popularność dzięki pomysłom na tanie obiady dla całej rodziny, ponownie znalazła się w centrum uwagi internautów. Tym razem jednak nie za sprawą kulinarnych trików, lecz spektakularnej przemiany sylwetki. Influencerka pochwaliła się, że w zaledwie pięć miesięcy udało jej się schudnąć prawie 25 kilogramów.

Marchewa92 zaskoczyła metamorfozą. Schudła niemal 25 kilogramów w pięć miesięcy

Na opublikowanych w mediach społecznościowych zdjęciach trudno ją rozpoznać. W listopadzie 2025 roku Marchewa92 otwarcie przyznała, że jej wynik to dokładnie 24,8 kg mniej w ciągu pięciu miesięcy. Influencerka zdradziła, że korzysta z popularnych leków stosowanych w leczeniu cukrzycy, które w ostatnich latach stały się modne wśród celebrytów i influencerów. "Kiedyś, pięć miesięcy temu, a obecnie. Zupełnie inna twarz i nie trzeba medycyny estetycznej! Rysy się wyrzeźbiły. Ja się teraz sobie bardzo podobam! Dwie różne osoby!" - napisała, porównując fotografie sprzed kilku miesięcy z aktualnymi.

Pod jej postami szybko pojawiły się komentarze. Wybrana przez nią metoda utraty wagi wywołała jednak spore kontrowersje. "Przepraszam, ale zastrzyki nie są sposobem leczenia", "Leczenie otyłości to nie droga na skróty", "Lubię cię, ale tej metodzie mówię stanowcze nie", "A co się stanie, gdy odstawisz ten lek?" - pisali internauci.

Mimo to wielu obserwatorów gratulowało jej determinacji i nowego wyglądu. "Widać że dużo schudłaś... Wyglądasz kwitnąco", "Sympatycznej osobie jak ty w każdej wersji jest ładnie, zawsze uśmiech na twarzy i super pomysły" - czytamy. Zdjęcia przed i po metamorfozie zobaczycie w naszej galerii:

