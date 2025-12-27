Agnieszka Wosińska przez wiele lat była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy serialu "Klan". Przez 13 lat wcielała się w postać siostry Doroty Lubicz - spokojnej, delikatnej zakonnicy, z którą widzowie kojarzyli ją niemal automatycznie. Dziś aktorka ma 57 lat i przeszła tak dużą przemianę, że trudno odnaleźć w niej dawną bohaterkę telenoweli.

Agnieszka Wosińska przeszła metamorfozę. Tak zmieniła się zakonnica z "Klanu"

"Klan", emitowany na antenie TVP od września 1997 roku jest najdłużej nadawaną polską produkcją serialową. Opowieść o trzypokoleniowej rodzinie Lubiczów przez lata wypromowała wiele gwiazd, wśród których znaleźli się m.in. Agnieszka Kaczorowska, Kaja Paschalska czy Piotr Swend. Jedną z kluczowych i najbardziej charakterystycznych postaci była właśnie grana przez Wosińską siostra Dorota. Aktorka pożegnała się z serialem w 2011 roku, jednak nie oznaczało to końca jej kariery. Nadal aktywnie pracowała zawodowo, przede wszystkim na scenach teatralnych.

Choć Agnieszka Wosińska nie należy do grona aktorek chętnie opowiadających o swoim życiu prywatnym, prowadzi profil na Instagramie, na którym można zobaczyć, jak bardzo zmieniła się od czasów "Klanu". Obecnie nosi krótkie blond włosy i zdecydowanie odbiega wizerunkiem od łagodnej, serialowej zakonnicy. Na przestrzeni lat wielokrotnie eksperymentowała z fryzurami, czym zyskała opinię prawdziwej królowej metamorfoz. Aktualne zdjęcia aktorki zobaczycie w naszej galerii:

Agnieszka Wosińska przeżyła ogromną tragedię. W 2020 roku zmarł jej mąż

Życie prywatne aktorki naznaczone zostało jednak ogromną tragedią. W październiku 2020 roku zmarł jej mąż, Paweł "Kelner" Rozwadowski, z którym w 2007 roku doczekała się syna Mateusza. Mężczyzna chorował na raka, a ostatnie tygodnie życia spędził w szpitalu, zmagając się z ciężkim zapaleniem płuc. Śmierć męża była dla Agnieszki Wosińskiej ogromnym ciosem i przez długi czas nie potrafiła pogodzić się z jego odejściem. Więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule: Grała zakonnicę w "Klanie". Agnieszka Wosińska przeżyła osobistą tragedię. Straciła męża.