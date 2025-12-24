Zaskakujące zwycięstwo w "Tańcu z gwiazdami" sprawiło, że o Vanessie Aleksander zrobiło się głośno w całej Polsce. Choć nie była wymieniana w gronie głównych faworytów, to właśnie ona w 2024 roku sięgnęła po Kryształową Kulę, pokonując m.in. Julię Żugaj i Macieja Zakościelnego. Wygrana w programie przełożyła się na ogromne zainteresowanie jej osobą. Fani zaczęli przeglądać archiwalne zdjęcia aktorki w mediach społecznościowych i dotarli do fotografii sprzed lat. Jak bardzo się zmieniła?

Vanessa Aleksander 12 lat temu wyglądała zupełnie inaczej. Zobaczcie archiwalne zdjęcia zwyciężczyni "Tańca z gwiazdami"

Na kadrach z 2013 roku Vanessa Aleksander wygląda zupełnie inaczej niż dziś - miała dłuższe włosy i naturalny, ciemniejszy kolor. Wówczas była szatynką, co sprawiało, że jeszcze bardziej przypominała swoją mamę, Renatę - łyżwiarkę figurową i byłą jurorkę programu "Gwiazdy tańczą na lodzie". Zdjęcia Vanessy Aleksander sprzed 12 lat zobaczycie w naszej galerii:

Jak się okazuje, Vanessa odziedziczyła po mamie (zobacz: Aleksander ma popularną mamę. Widzowie dobrze ją znają z innego programu) także pasję do sportu. Jako nastolatka chętnie spędzała czas na lodowisku, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych. Mimo młodego wieku miała już wtedy za sobą aktorski debiut - w wieku 13 lat wystąpiła w spektaklu "Świat Bastiana" w Teatrze Rampa. Jej zawodowa droga nabierała tempa. W 2014 roku po raz pierwszy pojawiła się w produkcji telewizyjnej, występując w serialu "Ojciec Mateusz" w 145. odcinku pt. "Kurtka". W 2020 roku ukończyła warszawską Akademię Teatralną, a niedługo później została zaangażowana przez Jana Komasę do filmu "Sala samobójców. Hejter". Obecnie jest także jedną z głównych aktorek w serialu "The Office. PL".

Vanessa Aleksander po finale "Tańca z gwiazdami" przeżywała bardzo trudne chwile

Choć to ona wygrała ostatnią edycję programu, emocje nie opadły wraz z zejściem z parkietu. Tuż po ogłoszeniu wyników Aleksander nie była jednak w stanie rozmawiać z mediami - zasłabła i potrzebowała pomocy medycznej. Dopiero tydzień później pojawiła się w programie "halo tu polsat", gdzie opowiedziała, jak wygląda jej codzienność po zakończeniu intensywnych treningów. Towarzyszyło jej poczucie pustki.

Najtrudniejsze okazało się rozstanie z tanecznym partnerem, z którym przez cztery miesiące widywała się codziennie. Po finale odwiedziła ją mama, która pomogła jej uporać się z kwiatami i prezentami oraz udzieliła emocjonalnego wsparcia. - Jak do mnie dotarło, że to jest pierwszy dzień po czterech miesiącach, kiedy nie będę widziała Michała, to się popłakałam - wyznała Vanessa Aleksander. - Więc moja mama nagrała mnie z ukrycia i wysłała to Michasowi - dodała.