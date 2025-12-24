Ewelina Ruckgaber, doskonale znana widzom jako Natalia Nowak z serialu "Gliniarze", zdecydowała się na wyraźną zmianę wizerunku. Aktorka, która od dziewięciu lat jest jedną z twarzy hitowej produkcji Polsatu, niedawno pochwaliła się w mediach społecznościowych efektami najnowszej metamorfozy.

"Gliniarze". Serialowa Natalia Nowak w zupełnie nowym wydaniu. Metamorfoza Eweliny Ruckgaber zaskakuje

Ewelina Ruckgaber należy do grona aktorek, które telewidzowie znają od lat. Na ekranie zadebiutowała bardzo wcześnie - już jako 13-latka pojawiła się w serialu "Tata, a Marcin powiedział". Później jej kariera systematycznie się rozwijała, a widzowie mogli oglądać ją m.in. w produkcjach takich jak "Na Wspólnej", "Pierwsza miłość" czy "Na sygnale". Sporą popularność przyniósł jej także udział w 12. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Największą rozpoznawalność zapewniła jej jednak rola w "Gliniarzach". Dzięki niej aktorka zgromadziła pokaźne grono fanów, którzy chętnie śledzą jej codzienność w mediach społecznościowych. Na profilu aktorki na Instagramie można zobaczyć, że niedawno zdecydowała się na wyraźną metamorfozę. Ruckgaber zdecydowała się na wyraźne odświeżenie fryzury - postawiła na chłodny blond oraz bujne fale, które całkowicie odmieniły jej dotychczasowy wizerunek. Wcześniej kojarzona była głównie z prostymi włosami, zaczesywanymi na jedną stronę. Jak się okazuje, zmiana mogła być jeszcze bardziej radykalna. Aktorka rozważała bowiem skrócenie włosów, jednak jej fryzjer stanowczo odradził ten pomysł. Zdjęcia metamorfozy zobaczycie w naszej galerii:

Ewelina Ruckgaber o życiu pod Warszawą. Zakup domu okazał się dobrą inwestycją

Ewelina Ruckgaber zdecydowała się na zakup domu pod Warszawą, choć jej życie zawodowe nadal koncentruje się głównie w stolicy. Jak przyznała w rozmowie z Jastrząb Postem, zdarzają się chwile, gdy siedząc na tarasie, zastanawia się, czy dom poza miastem był dobrym wyborem. - Na pewno jest to różnica i jestem bardzo ciekawa, jak to wpłynie na mnie. W ogóle jak czasami siedzę sobie na terasie, to zastanawiam się, co mnie podkusiło, żeby kupić sobie dom na wsi. Bo według mapy jest to wieś szlachecka, zresztą bardzo niedaleko Milanówka, gdzie się właśnie znajdujemy. Stąd jest 15 minut autkiem. (...) Zdarzyło mi się tam mieszkać przez tydzień, ale tam jest nudno, tam się niewiele dzieje. Nie wiem, czy w efekcie mnie nie rozleniwi to leżenie na tarasie, na leżaku cały czas - powiedziała. Mimo tych wątpliwości aktorka podkreśla, że zakup nieruchomości okazał się trafioną decyzją finansową. Ile aktualnie wynosi jego wartość? O tym przeczytacie TUTAJ.