Hubert Urbański jest jednym za najpopularniejszych prezenterów w polskiej telewizji. Większość widzów kojarzy go oczywiście za sprawą kultowych "Milionerów". Z formatem związany jest od samego początku istnienia, a gdy teleturniej przeniósł się z do Polsatu, Urbański przeszedł do nowej stacji razem z nim. Bardziej uważni oglądający mogli przy tym dostrzec, że Urbański ma na palcach dłoni wytatuowane litery. Wiadomo, co oznaczają.
Hubert Urbański należy do grona gwiazd, które dbają o swoją prywatność. Nie udziela się zbytnio w mediach społecznościowych i raczej stroni od blasku fleszy na co dzień. Wiadomo jednak, że doczekał się czterech córek: Marianny, Krystyny, Stefanii oraz Danuty. Tatuaże na jego palcach nawiązują właśnie do pierwszych liter imion dziewczyn - M, K, S oraz D.
Co ciekawe, przed laty w mediach zaczęły krążyć spekulacje, że produkcja "Milionerów" nie była zadowolona, iż prowadzący posiada zauważalne tatuaże. Prezenter miał nawet podobno ukrywać je pod makijażem. Urbański odniósł się do tego w rozmowie z Eską. - Ja już mam tak długo te tatuaże... Nie przypominam sobie, żebyśmy mieli z tym problem. Ani stacja nie miała z tym problemu, ani producent. Jak pan sięgnie po stare odcinki, to mam te tatuaże. Nikt tam nie robił z tego powodu problemów. W dzisiejszych czasach byłoby to bardzo dziwne, gdyby ktoś miał problem z tym, że ktoś ma tatuaż - skomentował w wywiadzie.
Spośród czterech pociech prezenter, tylko jedna z nich udziela się w mediach społecznościowych. To właśnie stamtąd wiemy, że Krystyna Engelmayer-Urbańska ukończyła studia graficzne i obecnie pracuje jako projektantka graficzna oraz ilustratorka. Na Instagramie chętnie pokazuje przy tym swoje prace. Krystyna ma na koncie współprace m.in. z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszeniem Sztuka Nowa oraz Feminoteką. Jej plakat dla Centrum trafił nawet do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Obecnie już 31-latka jest owocem miłości Urbańskiego z Urszulą Engelmayer.
Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!