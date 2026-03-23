Hubert Urbański jest jednym za najpopularniejszych prezenterów w polskiej telewizji. Większość widzów kojarzy go oczywiście za sprawą kultowych "Milionerów". Z formatem związany jest od samego początku istnienia, a gdy teleturniej przeniósł się z do Polsatu, Urbański przeszedł do nowej stacji razem z nim. Bardziej uważni oglądający mogli przy tym dostrzec, że Urbański ma na palcach dłoni wytatuowane litery. Wiadomo, co oznaczają.

Hubert Urbański ma charakterystyczne tatuaże na dłoni. Wiemy, co oznaczają

Hubert Urbański należy do grona gwiazd, które dbają o swoją prywatność. Nie udziela się zbytnio w mediach społecznościowych i raczej stroni od blasku fleszy na co dzień. Wiadomo jednak, że doczekał się czterech córek: Marianny, Krystyny, Stefanii oraz Danuty. Tatuaże na jego palcach nawiązują właśnie do pierwszych liter imion dziewczyn - M, K, S oraz D.

Co ciekawe, przed laty w mediach zaczęły krążyć spekulacje, że produkcja "Milionerów" nie była zadowolona, iż prowadzący posiada zauważalne tatuaże. Prezenter miał nawet podobno ukrywać je pod makijażem. Urbański odniósł się do tego w rozmowie z Eską. - Ja już mam tak długo te tatuaże... Nie przypominam sobie, żebyśmy mieli z tym problem. Ani stacja nie miała z tym problemu, ani producent. Jak pan sięgnie po stare odcinki, to mam te tatuaże. Nikt tam nie robił z tego powodu problemów. W dzisiejszych czasach byłoby to bardzo dziwne, gdyby ktoś miał problem z tym, że ktoś ma tatuaż - skomentował w wywiadzie.

Córka Huberta Urbańskiego jest cenioną artystką. To o niej wiadomo

Spośród czterech pociech prezenter, tylko jedna z nich udziela się w mediach społecznościowych. To właśnie stamtąd wiemy, że Krystyna Engelmayer-Urbańska ukończyła studia graficzne i obecnie pracuje jako projektantka graficzna oraz ilustratorka. Na Instagramie chętnie pokazuje przy tym swoje prace. Krystyna ma na koncie współprace m.in. z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszeniem Sztuka Nowa oraz Feminoteką. Jej plakat dla Centrum trafił nawet do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Obecnie już 31-latka jest owocem miłości Urbańskiego z Urszulą Engelmayer.

