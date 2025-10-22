Agnieszka Włodarczyk zaskoczyła wyznaniem. Aktorka w szczerej rozmowie w podcaście "Matcha Talks" opowiedziała, jak zmieniło się jej podejście do wyglądu względem upływu lat. Żona Roberta Karasia nie ukrywa, że ma na ten temat konkretne przemyślenia.

Agnieszka Włodarczyk o urodzie i akceptacji. Opowiedziała o zmianach, które zauważa

Włodarczyk podczas wywiadu przyznała, że coraz częściej zauważa na twarzy oznaki starzenia. Choć - jak podkreśliła - stara się przyjmować je z pokorą, nie zawsze jest to łatwe. - Nie czuję się chyba ze sobą dobrze, wizualnie. Mam taki moment, że widzę, że się starzeję po prostu i nie podobałam się sobie - wyznała. Włodarczyk od lat nie ukrywa, że nie korzysta z zabiegów medycyny estetycznej, ale też nie potępia tych, którzy decydują się na ingerencje w wygląd. Jej zdaniem najważniejsze jest, by każdy czuł się dobrze we własnej skórze. - Niech każdy sobie robi, co chce. Ja mam to totalnie gdzieś. Jeśli komuś to przeszkadza, niech sobie zmieni to, co mu przeszkadza. Jeśli ta osoba się cieszy z tego, że ma nowy nos, że nie jest garbaty i nagle kocha patrzeć na siebie. To jest też tu. To dla niej jest jakby rodzaj terapii - powiedziała. Na pytanie prowadzącej o to, co sama chciałaby zmienić, odpowiedziała bez wahania: zmarszczki. - Chciałabym, żeby ich nie było - przyznała, dodając, że nie wierzy już w cudowne kosmetyczne rozwiązania. Zdradziła też, że coraz trudniej przychodzi jej zaakceptować poranki. - Bardzo długo mogłam na przykład rano nagrywać jakieś storki i dosyć długo w miarę dobrze wyglądałam, a teraz tak się ze sobą źle czuję rano, że dopóki moja twarz się nie odkształci... Tak około 14. Najlepiej wyglądam wieczorem - żartowała.

Agnieszka Włodarczyk o dzieciństwie i filmie "Sara". Zaskoczyła wyznaniem

Agnieszka Włodarczyk w tym samym wywiadzie po raz pierwszy zdecydowała się opowiedzieć o swoim trudnym dzieciństwie. Aktorka ujawniła, że wybór roli w filmie "Sara" miał związek z potrzebą ucieczki od domu i ojczyma, z którym życie nie należało do łatwych. Na pytanie o atmosferę w rodzinnym domu odpowiedziała wprost. - Widziałam, jak była traktowana moja mama i pomyślałam sobie, że nie chciałabym mieć nigdy faceta, który mnie utrzymuje. Że muszę być niezależna, że muszę zbudować jakieś swoje poczucie własnej wartości. Dlatego byłam też taka zbuntowana - wyjawiła. Włodarczyk podkreśliła też, jak doświadczenia z przeszłości ukształtowały jej charakter. - Łatwo mi przychodzą zmiany, potrafię się dostosować, potrafię być bardzo asertywna. Wiem, co jest dobre, co jest złe i jeśli wyczuwam w kimś jakiś rodzaj fałszu złośliwości, to bardzo z tym walczę albo po prostu się wycofuję i nie chcę mieć z taką osobą nic wspólnego. (...) Jestem nieufna, ale to jest dziwne, bo jestem miękka, a jednocześnie bardzo twarda - podsumowała.