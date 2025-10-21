Za nami kolejny emocjonujący odcinek "Tańca z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na początku nowej edycji show potwierdzili, że tworzą duet nie tylko na parkiecie, ale także i w życiu, co przypieczętowali pocałunkiem na wizji. Z odcinka na odcinek para pozwala sobie także na coraz więcej czułości. W ostatnim wydaniu show zakochani zachwycili jurorów cha-chą do utworu "Cry to me" z filmu "Dirty Dancing", za którą otrzymali aż 40 punktów. Para zakwalifikowała się do kolejnego odcinka i już przygotowuje się do występu. W przerwie od sali treningowej Agnieszka Kaczorowska znalazła chwilę dla fanów. Tancerka pokazała się w naturalnym, domowym wydaniu.

Agnieszka Kaczorowska pokazała się bez makijażu. Tak wygląda w domowej przestrzeni

Agnieszka Kaczorowska jest aktywna w mediach społecznościowych - publikuje dużo zdjęć z profesjonalnych sesji, gdzie możemy podziwiać ją w pełnym makijażu i wymodelowanej fryzurze. "Taniec z gwiazdami" również rządzi się swoimi prawami. Tancerki podczas występów zazwyczaj mają na sobie bardzo mocne makijaże, które dopasowane są do bardzo silnego studyjnego oświetlenia. Tym razem tancerka zrobiła jednak wyjątek i zaprezentowała się fanom w wersji sauté, w jakiej rzadko mamy okazję ja widzieć. Kaczorowska opublikowała relacje na InstaStories z porannych przygotowań, jeszcze przed nałożeniem make-upu. Wygląda na to, że bez niego jej cera także jest zdrowa i promienna. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz już wkrótce zamieszkają razem

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ostatnio pochwalili się, że wkrótce zamieszkają razem w wyremontowanym mieszkaniu. W szóstym odcinku "Tańca z gwiazdami" pokazali kulisy nowego lokum. Jak się okazuje, ukochany pomaga jej w remoncie. - To co, to będzie nasze miejsce, w którym się schowamy czasem przed światem? - zapytała Kaczorowska przed kamerami Polsatu. - Będzie cicho i spokojnie - potwierdził Rogacewicz. Tancerka podkreśliła, że wraz z partnerem potrzebuje więcej przestrzeni, żeby pobyć samemu. Więcej przeczytasz tutaj: Kaczorowska i Rogacewicz już tego nie ukrywają! Pokazali dom, który wykańczają wspólnie