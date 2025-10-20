Paulina Krupińska karierę w show-biznesie zaczynała jako Miss Polonia, którą została w 2012 roku. Dziś spełnia się w roli prezenterki telewizyjnej. Możemy oglądać ją o poranku w formacie "Dzień dobry TVN". Z racji swojej medialnej profesji modelka miała okazję często zmieniać swój wizerunek. Jakiś czas temu zdecydowała się na ogromną metamorfozę i upodobniła się do jednej z popularnych wokalistek, czym ogromnie zaskoczyła fanów. Prezenterka wcieliła się w rolę Jennifer Lopez, a efektami przemiany pochwaliła się na Instagramie. "Prawie nie poznałam, wow!", "Ale czad" - pisano w komentarzach. Zdjęcia możecie zobaczyć tutaj. Tym razem Paulina Krupińska zdecydowała się na dużo bezpieczniejszą zmianę. Prezenterka właśnie pochwaliła się zdjęciami z salonu fryzjerskiego.

Paulina Krupińska pokazała się w nowej fryzurze. "Rewelacyjnie"

Paulina Krupińska przez lata swojej kariery eksperymentowała zarówno z jaśniejszymi, jak i ciemniejszymi włosami. Prezenterka już od kilku lat wierna jest sprawdzonej fryzurze, która dopasowana jest do jej urody i kształtu twarzy - ciemnym włosom sięgającym za ramiona. Krupińska właśnie wybrała się do zaprzyjaźnionego stylisty, aby odświeżyć kolor, a efektami wizyty u fryzjera pochwaliła się w relacji na Instagramie. Zdecydowała się na ciemniejszy kolor tuż u nasady głowy i jaśniejsze końcówki. "Takie poniedziałki to ja akceptuję" - podkreśliła Krupińska. W sekcji komentarzy od razu posypały się komplementy. "Obłędnie wyglądasz", "Rewelacyjnie", "Włosy masz bardzo piękne" - czytamy.

Paulina Krupińska bez makijażu. Takiej nie zobaczycie jej w telewizji

Paulina Krupińska jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie utrzymuje stały kontakt z fanami. Prezenterka na co dzień pokazuje się w pełnym, telewizyjnym make-upie, ale w czasie wolnym często daje skórze oddychać i wybiera naturalną wersję. Jakiś czas temu pokazała się fanom w wersji sauté i życzyła im dobrego dnia. Na ujęciu można było dostrzec, że ma bardzo zadbaną cerę i promienną skórę. Więcej zobaczysz tutaj: Paulina Krupińska pokazała się bez makijażu. W takim stanie jest jej cera