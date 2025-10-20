Kinga Rusin od dawna nie mieszka na stałe w Polsce. Prezenterka jak na prawdziwą globtroterkę przystało regularnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami z bardziej bądź mniej odległych podróży. Ostatnio dziennikarka powróciła na chwilę do ojczyzny. Powodem wizyty był finał XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, którego celebrytka nie mogła przegapić. Przy okazji pochwaliła się metamorfozą.

REKLAMA

Zobacz wideo Sokołowska tęskni za Rusin? "Żadne drogi nie są zamknięte" Wybierz serwis

Kinga Rusin zaskoczyła nową fryzurą. "Szybka metamorfoza"

Kinga Rusin jeszcze niedawno przebywała w słonecznej Grecji. W związku z finałem Konkursu Chopinowskiego prezenterka postanowiła zamienić plażę na Filharmonię Narodową. Dziennikarka pochwaliła się w sieci kadrami ze święta muzyki. Celebrytka wybrała na tę okazję elegancką, a jednocześnie ekstrawagancką stylizację. Do koronkowej spódnicy dobrała czarną marynarkę z ogromnym kwiatem. Uwagę zwracała także markowa torebka w dłoni prezenterki. Wzrok przyciągała jednak głównie nowa fryzura Rusin. Dziennikarka postawiła bowiem na prostą grzywkę.

Uwielbiam takie przeskoki w przestrzeni i stylu. Szybka metamorfoza (i przy okazji zmiana fryzury) i udałam się na muzyczną ucztę. Oj, warto było! Co za wirtuozeria!

- napisała na Instagramie. Rusin zdradziła także, że od dziecka jest fanką Konkursu Chopinowskiego i podzieliła się wspomnieniem sprzed lat. "Wzruszyłam się, widząc z bliska Dang Thai Sona, jurora tegorocznego konkursu, fantastycznego pianistę, zwycięzcę z 1980 r. Dlaczego? Bo pomimo tego że miałam wtedy tylko dziewięć lat, doskonale pamiętam tamten konkurs i to, jak było mi żal skromnego Wietnamczyka o wielkim talencie, którego zwycięstwo zostało przyćmione kontrowersjami wokół niezakwalifikowania do finału Chorwata Ivo Pogorelicha" - opowiadała.

Internauci zachwyceni przemianą Kingi Rusin. "Jak z okładki"

Nowa fryzura Kingi Rusin zrobiła wrażenie na internautach. Pod postem zaroiło się od komplementów. "Ale pani jest piękna, z grzywką czad", "Piękne zdjęcia, piękna pani Kinga! A fryzura - petarda!", "Podoba mi ta metamorfoza", "Jak z okładki modowego magazynu" - zachwycali się w komentarzach fani.