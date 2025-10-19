Powrót na stronę główną
Tak dziś wygląda Joey z "Przyjaciół". Matt LeBlanc na spacerze z córką nie przypominał dawnego siebie
Matt LeBlanc zyskał największą popularność w serialu "Przyjaciele". Aktor rzadko pokazuje się publicznie. Ostatnio jednak paparazzi przyłapali go z córką na spacerze.
Tak dziś wygląda Joey z 'Przyjaciół'. Matt LeBlanc nie przypomina dawnego siebie
Matt LeBlanc stał się rozpoznawalny głównie przez ogromny sukces serialu  "Przyjaciele". Popularność przyniosły mu też inne produkcja, takie jak "Odcinki", "Tata ma plan", "Aniołki Charliego" oraz "Zagubieni w kosmosie". Co więcej, obecnie aktor spełnia się również jako przedsiębiorca. Łatka Joey'ego z "Przyjaciół" nigdy go jednak nie opuściła. Matt LeBlanc rzadko kiedy udziela się w mediach. Ostatnio został jednak zauważony przez paparazzi. 

Matt LeBlanc zauważony przez paparazzi. Wybrał się na spacer z córką

Matt LeBlanc na przestrzeni lat bardzo się zmienił. Aktor przestał udzielać się w mediach i skupił się na życiu prywatnym. Czasem jest jednak zauważany przez fotoreporterów. Tak też było ostatnio. LeBlanc przechadzał się po ulicy w jasnych jeansach i czerwono-czarnej bluzce. Miał również czapkę z daszkiem. Tym razem nie był sam, bo towarzyszyła mu córka Marina. Nie da się ukryć, że mężczyzna nie przypomina już dawnego siebie i na przestrzeni lat bardzo się zmienił. Czym obecnie zajmuje się Matt LeBlanc? Aktor jak na razie nie wraca do grania w produkcjach. Skupia się za to na biznesie samochodowym. LeBlanc jest współwłaścicielem salonu RPM Motorcars. 

Matt LeBlanc przeżył śmierć swojego przyjaciela. Odejście Matthew Perry'ego było dla niego niezwykle trudne

Bohaterowie z "Przyjaciół" ogromnie przeżyli śmierć Matthew Perry'ego. Odejście wieloletniego przyjaciela było dla nich ogromnym ciosem. Aktorzy szczególnie martwili się o LeBlanca. Aktor wyjątkowo bardzo cierpiał przez tę tragedię. Tuż po śmierci Perry'ego, Matt opublikował wzruszające słowa. "Matthew, z ciężkim sercem mówię 'żegnaj'. Czas spędzony z tobą, to był najlepszy okres mojego życia. To był zaszczyt dzielić z tobą scenę i móc nazywać cię moim przyjacielem. Twoje wspomnienia zawsze będą wywoływać uśmiech na mojej twarz i nigdy cię nie zapomnę. Nigdy. Rozwijaj skrzydła i leć bracie, w końcu jesteś wolny. Dużo miłości" - mogliśmy przeczytać na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Grały małą Emmę w "Przyjaciołach". Bliźniaczki mają 23 lata i robią furorę w sieci

