Matt LeBlanc stał się rozpoznawalny głównie przez ogromny sukces serialu "Przyjaciele". Popularność przyniosły mu też inne produkcja, takie jak "Odcinki", "Tata ma plan", "Aniołki Charliego" oraz "Zagubieni w kosmosie". Co więcej, obecnie aktor spełnia się również jako przedsiębiorca. Łatka Joey'ego z "Przyjaciół" nigdy go jednak nie opuściła. Matt LeBlanc rzadko kiedy udziela się w mediach. Ostatnio został jednak zauważony przez paparazzi.

Matt LeBlanc zauważony przez paparazzi. Wybrał się na spacer z córką

Matt LeBlanc na przestrzeni lat bardzo się zmienił. Aktor przestał udzielać się w mediach i skupił się na życiu prywatnym. Czasem jest jednak zauważany przez fotoreporterów. Tak też było ostatnio. LeBlanc przechadzał się po ulicy w jasnych jeansach i czerwono-czarnej bluzce. Miał również czapkę z daszkiem. Tym razem nie był sam, bo towarzyszyła mu córka Marina. Nie da się ukryć, że mężczyzna nie przypomina już dawnego siebie i na przestrzeni lat bardzo się zmienił. Czym obecnie zajmuje się Matt LeBlanc? Aktor jak na razie nie wraca do grania w produkcjach. Skupia się za to na biznesie samochodowym. LeBlanc jest współwłaścicielem salonu RPM Motorcars.

Matt LeBlanc przeżył śmierć swojego przyjaciela. Odejście Matthew Perry'ego było dla niego niezwykle trudne

Bohaterowie z "Przyjaciół" ogromnie przeżyli śmierć Matthew Perry'ego. Odejście wieloletniego przyjaciela było dla nich ogromnym ciosem. Aktorzy szczególnie martwili się o LeBlanca. Aktor wyjątkowo bardzo cierpiał przez tę tragedię. Tuż po śmierci Perry'ego, Matt opublikował wzruszające słowa. "Matthew, z ciężkim sercem mówię 'żegnaj'. Czas spędzony z tobą, to był najlepszy okres mojego życia. To był zaszczyt dzielić z tobą scenę i móc nazywać cię moim przyjacielem. Twoje wspomnienia zawsze będą wywoływać uśmiech na mojej twarz i nigdy cię nie zapomnę. Nigdy. Rozwijaj skrzydła i leć bracie, w końcu jesteś wolny. Dużo miłości" - mogliśmy przeczytać na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Grały małą Emmę w "Przyjaciołach". Bliźniaczki mają 23 lata i robią furorę w sieci