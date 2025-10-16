Tomasz Sekielski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy, który ma w swoim portfolio współprace z m.in. TVN, Onetem czy TVP. Przez dwa lata był również redaktorem naczelnym "Newsweek Polska". Rozgłos przyniosły mu dwa dokumenty. Mowa o "Tylko nie mów nikomu" i "Zabawa w chowanego", które zszokowały polską opinię publiczną. Dziś dziennikarz ponownie współpracuje z Telewizją Polską, dla której prowadzi programy: "Sekielski wieczorową porą", "Pytanie dnia" oraz "Kod bezpieczeństwa". Przed laty dziennikarz zdecydował się na metamorfozę sylwetki. Wszystko dlatego, że zobaczył, iż waży niemal 200 kilogramów.

Tomasz Sekielski schudł niemal 100 kilogramów. Poddał się operacji zmniejszenia żołądka

Dziennikarz długo zmagał się z efektem jo-jo, przez który nadmierne kilogramy powracały. W pewnym momencie ważył już niemal 200 kilogramów, co zagrażało jego życiu i zdrowiu. To było punktem zwrotnym. - To, że ja się doprowadziłem w pewnym momencie do stanu 200 kilogramów żywej wagi, to... To, że lubię jedzenie, to lubię jedzenie, ale to jedzenie to było obżarstwo. To było odreagowywaniem stresu - opowiadał w rozmowie z Martyną Wojciechowską. Zdecydował się wówczas na operację bariatryczną, do której musiał jednak schudnąć 30 kilogramów. - To nie jest tak, że wykona się zabieg, brzuch jest mniejszy i można jeść np. same lody. To jest recepta na tragedię - mówił Sekielski w "Dzień dobry TVN". Podkreślał, że kluczowe było, aby zmienić styl życia. I tak właśnie zrobił.

Tomasz Sekielski cały czas dba o formę. Tego unika w swojej diecie

Dziennikarz zadbał o odpowiednią dietę, którą układać pomagali mu specjaliści. Zrezygnował z alkoholu, słodyczy, wieprzowiny oraz drobiu. Obecnie jego ulubione dania to m.in. krem z buraka oraz krewetki w mleku kokosowym z dodatkiem komosy ryżowej i szpinaku. Prezenter nie zapomina również o aktywności fizycznej. Na dodatek stara się spać przez przynajmniej siedem godzin. Dzięki tym wszystkim krokom oraz operacji Sekielskiemu udało się schudnąć niemal 100 kilogramów.

