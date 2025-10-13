Małgorzata Kożuchowska spędza ostatnio mnóstwo czasu na planach zdjęciowych. Niedawno światło dzienne ujrzał duży projekt z jej udziałem - "Aniela". Serial podbił serca widzów i przez wiele tygodni nie znikał z zestawienia najchętniej oglądanych produkcji na Netfliksie. Sporo czasu pochłaniały także prace nad "Rodzinką.pl". Aktorka stara się jednak dbać o odpowiedni balans w życiu. Na jej profilu właśnie pojawiło się nowe nagranie, na którym widzimy ją w sportowym wydaniu.

Zobacz wideo Kożuchowska o tym, jaką jest mamą. Patrzy na oceny?

Małgorzata Kożuchowska daje czadu na pilatesie. Fani zachwyceni

W niedawnej rozmowie z "Faktem" aktorka zdradziła tajemnicę świetnej sylwetki. - Ja jestem świadomą siebie, dojrzałą kobietą. Uważam, że pielęgnacja, suplementacja, picie wody, dobre odżywianie, sport, to jest wszystko to, czym się karmię ja, moja głowa i moje ciało. Korzystam z tego - przyznała. Kożuchowska często chodzi na pilates. Na jej instagramowym profilu właśnie pojawiło się nagranie, na którym widać, jak z uśmiechem ćwiczy w jednym z ekskluzywnych studiów. Fani byli pod wrażeniem jej formy. "Fiu, fiu. Boska figura!", "Forma top", "Wow, jaka figura!", "Pogratulować. Świetna forma!" - pisali. Nagranie znajdziecie na końcu artykułu.

Małgorzata Kożuchowska długo zastanawiała się nad powrotem do "Rodzinki.pl". Reżyser zdradził kulisy negocjacji

Nowy sezon "Rodzinki.pl" zbiera mieszane opinie. Jedni cieszą się, że serial wrócił na antenę TVP, inni nie są zadowoleni z tego, jak potoczyło się życie Boskich. Jeszcze przed rozpoczęciem prac nad produkcją wiele osób zastanawiało się, czy powrót po latach to dobry pomysł. Pełna obaw była również Małgorzata Kożuchowska. - To był warunek, że albo wszyscy, albo nie robimy. Gośka [Małgorzata Kożuchowska - przyp. red] wahała się najdłużej - mówił w rozmowie z "Faktem" reżyser serialu Patrick Yoka. - W sumie bała się trochę tego, żeby wracać. Miała wątpliwości, czy po prostu nie strzelimy sobie w kolano czymś takim. Miałem jednak pomysł na ten nowy sezon i to ją przekonało - dodał. A Wy co myślicie o nowym sezonie "Rodzinki.pl"? Dajcie znać w sondzie!