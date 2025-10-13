Małgorzata Kożuchowska spędza ostatnio mnóstwo czasu na planach zdjęciowych. Niedawno światło dzienne ujrzał duży projekt z jej udziałem - "Aniela". Serial podbił serca widzów i przez wiele tygodni nie znikał z zestawienia najchętniej oglądanych produkcji na Netfliksie. Sporo czasu pochłaniały także prace nad "Rodzinką.pl". Aktorka stara się jednak dbać o odpowiedni balans w życiu. Na jej profilu właśnie pojawiło się nowe nagranie, na którym widzimy ją w sportowym wydaniu.
W niedawnej rozmowie z "Faktem" aktorka zdradziła tajemnicę świetnej sylwetki. - Ja jestem świadomą siebie, dojrzałą kobietą. Uważam, że pielęgnacja, suplementacja, picie wody, dobre odżywianie, sport, to jest wszystko to, czym się karmię ja, moja głowa i moje ciało. Korzystam z tego - przyznała. Kożuchowska często chodzi na pilates. Na jej instagramowym profilu właśnie pojawiło się nagranie, na którym widać, jak z uśmiechem ćwiczy w jednym z ekskluzywnych studiów. Fani byli pod wrażeniem jej formy. "Fiu, fiu. Boska figura!", "Forma top", "Wow, jaka figura!", "Pogratulować. Świetna forma!" - pisali. Nagranie znajdziecie na końcu artykułu.
Nowy sezon "Rodzinki.pl" zbiera mieszane opinie. Jedni cieszą się, że serial wrócił na antenę TVP, inni nie są zadowoleni z tego, jak potoczyło się życie Boskich. Jeszcze przed rozpoczęciem prac nad produkcją wiele osób zastanawiało się, czy powrót po latach to dobry pomysł. Pełna obaw była również Małgorzata Kożuchowska. - To był warunek, że albo wszyscy, albo nie robimy. Gośka [Małgorzata Kożuchowska - przyp. red] wahała się najdłużej - mówił w rozmowie z "Faktem" reżyser serialu Patrick Yoka. - W sumie bała się trochę tego, żeby wracać. Miała wątpliwości, czy po prostu nie strzelimy sobie w kolano czymś takim. Miałem jednak pomysł na ten nowy sezon i to ją przekonało - dodał. A Wy co myślicie o nowym sezonie "Rodzinki.pl"? Dajcie znać w sondzie!
