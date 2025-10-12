Joanna Lazer, czyli Ruda z zespołu Red Lips, 28 września powitała na świecie syna. "Nasz cud. Nasz początek. Przyszedłeś na świat, a wraz z twoim pierwszym oddechem zmieniło się wszystko. Czas zwolnił, świat ucichł, a w naszych sercach zagrała najpiękniejsza melodia, której nigdy wcześniej nie słyszałam" - pisała poruszona. Od tego czasu na profilu piosenkarki pojawia się mnóstwo ujęć z małym Gustawem. Ostatnio Lazer wrzuciła nagranie, które wywołało ogromne poruszenie. Pokazała na nim brzuch po porodzie.

Joanna Lazer zabrała głos w ważnej sprawie. Fanki są wdzięczni za jej słowa

Na nowym nagraniu widzimy piosenkarkę w krótkim topie i spodenkach. Lazer odsłoniła brzuch po porodzie i zwróciła się z ważnym apelem do swoich obserwatorek. "Nikt ci nie powiedział, że po porodzie brzuch zostaje. Że przez kilka tygodni wygląda, jakbyś nadal była w ciąży. Że to normalne. Że nie da się go 'wciągnąć'. Że skóra ma trochę inną gęstość, niż przed ciążą. Że to nie tłuszcz, tylko żywy proces obkurczania macicy. To nie jest coś, czego masz się wstydzić. To znak, że twoje ciało przeżyło coś wielkiego i wydało na świat zupełnie nowego człowieka!" - pisała. Fanki Lazer są pod wrażeniem jej odwagi. W komentarzach wyraziły wdzięczność za tak ważne słowa. "Jak dobrze, że jest kobieta, która o tym mówi i się tego nie wstydzi", "Cudownie, że o tym mówisz" - czytamy.

Ruda z Red Lips żałuje, że tak późno zdecydowała się na macierzyństwo

W szczerej rozmowie z "Super Expressem" piosenkarka przyznała, że żałuje, że nie starała się o dziecko dużo wcześniej. - Nie każdy to głośno mówi. Miałam ogromne poczucie winy, że zdecydowałam się na dziecko tak późno. Często odkładamy macierzyństwo na później. Wpadliśmy w totalny szał zawodowy, kiedy ja miałam 24 lata - powiedziała. Kariera pochłonęła ją na długi czas. Pojawiały się nowe projekty i propozycje. Dopiero kilka lat temu zrozumiała, że jest gotowa by zostać mamą. Starania wcale nie były łatwe. Para zdecydowała się poddać procedurze in vitro, ale na jednej próbie się nie skończyło. Ostatecznie piosenkarce udało się zajść w ciążę naturalnie.