Ada i Michał dali się poznać jako para z dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Uczestniczka już na samym początku spodobała się rolnikowi. W relacji wszystko potoczyło się bardzo szybko. W finałowym odcinku show para ogłosiła nawet zaręczyny. Nie ukrywała że połączyło ich prawdziwe uczucie. - Nigdy w życiu czegoś takiego nie poczułam. Ja przy Michale tak naprawdę zrozumiałam, że wcześniej nigdy nie byłam zakochana - wyznała kobieta. Co dziś u nich słychać? Ada ostatnio postawiła na zmiany w wyglądzie. Pochwaliła się nowym kolorem włosów.

"Rolnik szuka żony". Ada postawiła na zmiany. Tym razem pokazała metamorfozę fryzury

W lipcu 2023 roku Ada i Michał stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Później pokazywali swoje życie w mediach społecznościowych. Zapewniali, że wszystko jest między nimi w jak najlepszym porządku. Internauci jednak zaczęli przyglądać się zachowaniu kobiety. Pojawiały się komentarze, że wydaje się smutna. Później małżeństwo zniknęło z Instagrama, ale po czasie wróciło jednak do publikowania codzienności w sieci. Ostatnio bohaterka pochwaliła się internautom zmianą w wyglądzie. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" zdecydowała się na dużą metamorfozę. Zmieniła kolor na jasny odcień brązu. Ada pokazała efekty w poście na Instagramie i zapytała fanów, co sądzą. "Nowe włoski. Podoba ci się?" - napisała. "Super Ada", "Pięknie", "Pasuje ci" - pisali fani. Co uważacie?

"Rolnik szuka żony". Ada o ciąży. Postawiła sprawę jasno

Ostatnio głośno zrobiło się o rzekomej ciąży Ady z programu "Rolnik szuka żony", mimo że kobieta nigdzie nie ogłosiła takich wieści. Uczestniczka otrzymywała mnóstwo gratulacji. W końcu postawiła sprawę jasno. Przyznała, że sobie tego nie życzy. "Nie pozwolę sobie na gratulacje w moim kierunku w tak delikatnej kwestii. Nawet jeśli byłabym w ciąży, przykro mi, ale nie powiedziałabym wam o tym" - pisze Adrianna, dodając, że dla niej jest to sprawa dotycząca wyłącznie jej, jej męża oraz ich bliskich. "Fakt, czy będziemy mieli dziecko w przyszłości, pozostaje informacją tylko dla świata rzeczywistego" - skwitowała swój wpis. ZOBACZ TEŻ: Influencerka z programu "Rolnik szuka żony" nie szczędziła słów. "Szybko bym go wykończyła"