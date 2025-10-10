Małgorzata Kożuchowska jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej uzdolnionych polskich aktorek. Wiele osób uznaje gwiazdę także jako ikonę mody i urody. Kożuchowska zawsze prezentuje się przed kamerami w dopracowanych stylizacjach oraz perfekcyjnym makijażu. Tym razem aktorka postanowiła zrobić mały wyjątek.

Zobacz wideo Kożuchowska o tym, jaką jest mamą. Patrzy na oceny?

Małgorzata Kożuchowska zapozowała bez makijażu. Rzadko widujemy ją w takim wydaniu

Na większości zdjęć, które Kożuchowska udostępnia w mediach społecznościowych, możemy zobaczyć ją w pełnym makijażu i stylowych kreacjach. Przypomnijmy, że na przełomie września i października aktorka zaliczyła swój pierwszy w życiu paryski fashion week, który chętnie relacjonowała m.in. na Instagramie. Gwiazda przyzwyczaiła więc swoich fanów do określonego stylu i wyglądu. Najczęściej dzieli się przy tym także zdjęcia i nagraniami dotyczącymi pracy oraz wydarzeń medialnych - rzadziej życia prywatnego.

9 października Kożuchowska postanowiła zrobić wyjątek i podzieliła się na InstaStories selfie w wersji bez makijażu. "Żeby nie było, że tylko po mieście spaceruję" - podpisała zdjęcie aktorka. Jak widzimy, fotografię wykonała tuż po lub jeszcze w trakcie treningu.

Tak Małgorzata Kożuchowska zaprezentowała się w Paryżu. "Perfekcyjna równowaga"

Gdy Kożuchowska pojawiła się w stolicy Francji, polscy fani nie kryli zachwytu. Plotek postanowił zapytać wtedy o ocenę stylizacji aktorki podczas tygodnia mody, projektanta Roberta Czerwika. Miał on podobne zdanie do internautów. - Małgorzata Kożuchowska wyglądała bezbłędnie. Kolejny raz udowodniła, że każda jej stylizacja jest dopieszczona w najmniejszym detalu - stwierdził znawca, przyglądając się kreacji gwiazdy. - Całość stylizacji to perfekcyjna równowaga między nowoczesnością a klasyką. Małgorzata wygląda tu seksownie, zmysłowo, ale bez dosłowności. To subtelność, która emanuje siłą i kobiecością, jest seksownie, ale bez golizny. Naturalne włosy, bardzo światowy klimat. Totalny zachwyt - podsumował Czerwik. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Kożuchowska brylowała w Paryżu. Znany projektant jasno podsumował jej stylizację".