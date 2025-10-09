Kris Jenner podobnie jak jej córki, lubi eksperymentować z wyglądem. W ostatnim czasie głośno było na temat zabiegu liftingu twarzy, któremu poddała się 69-latka. Od tamtej pory fani twierdzą, że Jenner młodnieje na ich oczach, coraz bardziej upodabniając się do córek. Tym razem celebrytka postawiła na kolejną metamorfozę wizerunku, jednak dotyczącą jej fryzury.

Zobacz wideo Dawid Woliński o operacjach plastycznych. "Dziś zmieniamy płeć, a czepiamy się ust"

Kris Jenner zszokowała metamorfozą włosów. Fani nie kryją zachwytu: Fantastycznie

Na początku października Jenner zdecydowała zaprezentować się w nowej fryzurze - blond włosach do ramion. Mama Kardashianek udostępniła przy tym rolkę, na której pokazała, jak wraz z jej fryzjerem stworzyli nowy look. Kris udała się w blond fryzurze na imprezę marki kosmetycznej, gdzie chętnie pozowała do zdjęć.

Pod postem, na którym Jenner zaprezentowała fanom odświeżoną fryzurę, prędko zaroiło się od komentarzy. Internauci są zachwyceni rozjaśnionymi włosami celebrytki. "Wyglądasz fantastycznie", "Oszałamiająco" - zachwycają się w komentarzach. Użytkownicy porównywają też Kris do jej sławnych córek. "Na pierwszy rzut oka myślałam, że to Kim", "Wyglądasz jak wszystkie twoje córki w jednym", "Naprawdę widzę tu Khloe", "Teraz wyglądasz jak Kim" - pisali fani Jenner.

Na zmianę fryzury zdecydowała się też Kim Kardashian. Dla Plotka ocenił ją fryzjer gwiazd

Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni wcześniej metamorfozą fryzury podzieliła się również córka Jenner - Kim Kardashian. Celebrytka w przeciwieństwie do mamy zdecydowała pozostać przy ciemnym kolorze, jednak postawiła na ostre cięcie. Podczas paryskiego tygodnia mody Kardashian pokazała się w krótkiej, mocno wycieniowanej fryzurze pixie. W rozmowie Plotkiem włosy Kim wziął pod lupę fryzjer gwiazd Piotr Sierpiński. - To look szykowny i odważny, ale moim zdaniem zdecydowanie dodał jej lat. W pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że patrzymy na jej mamę, Kris Jenner, a nie na samą Kim - dostrzegł ekspert. Zdjęcia Kardashian oraz pełną ocenę specjalisty znajdziecie w artykule: "Kim Kardashian postawiła na radykalną zmianę. Fryzjer gwiazd: Ten look dodaje jej lat".