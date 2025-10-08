Pierwszy raz Jonah Hill pojawił się na ekranach w 2004 roku - wówczas zobaczyliśmy go w filmie "Jak być sobą". Dziś aktor ma na koncie takie produkcje jak: "21 Jump Street", "Wilk z Wall Street" oraz "Nie patrz w górę", a także dwie nominacje do Oscara. Od początku kariery Hill zmagał się z problemem otyłości. Po latach przyznał, że nadwaga sprawiała mu dyskomfort nie tylko fizyczny, ale przede wszystkim psychiczny. Aktor zrzucił kilkadziesiąt kilogramów i dziś wygląda zupełnie inaczej. Ostatnio został sfotografowany na planie filmowym.

Jonah Hill znacząco się zmienił. Tak dziś wygląda znany aktor

Przez długi czas sylwetka Hilla była niemal jego znakiem rozpoznawczym. Aktor smutek ukrywał pod maską komedii i autoironii. Wewnętrznie czuł się źle. Przez wygląd młodość była dla niego trudnym okresem. - Tak naprawdę czułem się bardzo samotny. Młodzieńcze lata spędziłem, wysłuchując ludzi, którzy mówili, że jestem gruby, obrzydliwy, nieatrakcyjny - opowiadał w programie Ellen DeGeneres. W ostatnich latach wiele się jednak zmieniło, a Hill sukcesywnie tracił na wadze, co dało się zauważyć gołym okiem. Szybko okazało się, że zrzucenie kilogramów poskutkowało mniejszym zainteresowaniem ze strony producentów filmowych. Obecnie jednak Hill pracuje na planie produkcji "Cut Off". Paparazzi przyłapali go podczas kręcenia filmu, dzięki czemu fani wiedzą, jak dziś wygląda aktor. Widać, że Jonah znacząco wyszczuplał. Na zdjęciach ma na sobie dopasowany golf ze zwierzęcym wzorem, do którego założył jeansy z futrzastymi wstawkami.

Jonah Hill zrzucił kilkadziesiąt kilogramów. To dzięki temu udało mu się schudnąć

W ostatnim czasie aktor zaskoczył metamorfozą i z początkowych niemal 115 kilogramów schudł do nieco ponad 70. Jonah Hill zrezygnował z fast foodów, a także zaczął regularnie uprawiać sport - kilka razy w tygodniu odwiedza siłownię, a także zdarza mu się surfować. Co ciekawe, w programie Jimmy'ego Fallona aktor wyjawił, że porad na temat zdrowego stylu życia udzielał mu Channing Tatum, z którym zagrał w filmach "21 Jump Street" oraz "22 Jump Street".