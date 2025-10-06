Kamilla Baar zyskała popularność w filmie "Vinci", który w tym roku doczekał się kontynuacji. Widzowie mogą ją również kojarzyć z roli Hany Goldberg w kultowym serialu medycznym "Na dobre i na złe". Aktorka cieszyła się również sporym zainteresowaniem mediów, podczas związku z Wojciechem Błachem, z którym ma syna. Obecnie unika jednak blasku fleszy oraz staranie strzeże swojej prywatności. Wygląda jednak na to, że ostatnio postanowiła zrobić mały wyjątek od tej reguły. Podzieliła się sposobem na utrzymanie szczupłej sylwetki. Jak się okazuje, Kamilla Baar nie katuje się restrykcyjnymi dietami. Ma inną metodę.

Kamilla Baar zdradza tajniaki szczupłej sylwetki. Tego nie je od lat!

6 października Kamilla Baar świętuje 46. urodziny. Trzeba przyznać, że mimo upływu czasu, aktorka niezmiennie zachwyca nienagannym wyglądem i zgrabną sylwetką. Jaki ma na to przepis? W jednym z wywiadów aktorka wyznała, że od lat jest na diecie wegetariańskiej, co oznacza, że nie je mięsa oraz ryb. Wyjawiła, że głównie jada warzywa i owoce. To właśnie na tym bazuje jej dieta. Oprócz tego podkreśliła, że dba o wysypianie się i bardzo pilnuje tego, aby kłaść się i wstać o regularnych porach. Zdaniem Kamilli Baar to właśnie te dwa czynniki sprawiają, że udaje się utrzymać zdrową i smukłą sylwetkę.

Oczywiście, że dbam o wygląd. Ale w sytuacji, gdy dużo pracuję, najważniejsze jest dla mnie, jak się odżywiam, co jem. Stosuję dietę wegetariańską i dużo śpię. To są dwa moje leki. Wegetarianką jestem już od dawna. Bardzo to polecam

- powiedziała w rozmowie z magazynem "Gwiazdy".

Kamilla Baar stawia też na aktywność fizyczną. A inne gwiazdy?

Na tym jednak nie koniec, ponieważ Kamilla Baar podkreśliła, że tak samo jak o sen i zdrowe składnik, dba także o regularną aktywność fizyczną. Nie zawsze jednak znajduje czas, aby poćwiczyć. Ze zdjęć publikowanych na Instagramie, możemy wnioskować, że w wolnej chwili aktorka lubi jeździć na rowerze. "Ćwiczę zawsze z największą radością, ale często nie mam na to czasu" - wyjawiła w tym samym wywiadzie.

