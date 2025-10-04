Małgorzata Potocka jest jedną z najbardziej cenionych polskich aktorek. Gwiazda pojawiła się 4 października na kanapie w "Pytaniu na śniadanie", lecz tym razem rozmowa w śniadaniówce nie dotyczyła jej artystycznej pracy. Potocka poruszyła temat choroby nowotworowej, z którą się zmagała. Aktorka zaapelowała przy tym, by regularnie się badać.

Małgorzata Potocka pierwszy raz o chorobie nowotworowej. "Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje"

- Wydawało mi się, że mnie to nie dotyczy. Ja jestem zaprzeczeniem jakiejkolwiek choroby - skomentowała Potocka w "Pytaniu na śniadanie", wyjawiając prawdę o diagnozie choroby nowotworowej. Aktorka podkreśliła, że dzięki szybkiej reakcji lekarzy udało jej się wyzdrowieć. - Fantastyczna pani lekarka wysłała mnie na mammografię i ja naprawdę byłam zdziwiona, kiedy usłyszałam: "Pani ma raka". Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, dlaczego mnie to spotkało? A ona przecudownie zareagowała i powiedziała: "To jest najpiękniejszy dzień pani życia, mamy go i zaraz go zabijemy" - opowiedziała dalej gwiazda.

- Pan profesor zrobił mi operację. Wszystko działo się tak szybko, że nie miałam czasu nawet się zastanowić nad tym, że jestem nieszczęśliwa i co z tym fantem zrobić - dodała Potocka, zaznaczając także, jak ważne okazały się w jej przypadku badania profilaktyczne. - Miłość nie polega na tym, żeby kupować najdroższe rzeczy, tylko na tym, żebyś poszła ze swoją córką i zrobiła mammografię. Najlepszym prezentem jest zaproszenie na takie badanie - stwierdziła aktorka.

Małgorzata Potocka cierpiała na depresję. W wywiadzie opowiedziała, jak się czuła

W 2024 roku Potocka udzieliła poruszającego wywiadu dla "Faktu", w którym przyznała, że miała depresję. Aktorka początkowo starała się sama z nią radzić, jednak ostatecznie skorzystała z pomocy specjalistów. - Cały czas chciałam leżeć w łóżku (...) Towarzyszy temu potworny strach. To jest właśnie depresja (...) Nie ma się wtedy ochoty krzyczeć, płakać, człowiek jest sparaliżowany - opisała gwiazda, podkreślając, że także w tym przypadku nie należy obawiać się, by poprosić o pomoc. - Gdy pojawił się u mnie strach, blokady przed wyjściem z domu, próbowałam to jakoś zwalczać, ale szybko poszłam do Jacka. Opowiedziałam mu o tym, co czuję i skierował mnie do specjalistów. Ważne jest, by zwrócić się do kogoś, komu się ufa i wierzy - powiedziała Potocka. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Małgorzata Potocka opowiedziała o chorobie. 'Nie miałam sił, czołgałam się do toalety'".